7 комментариев

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«Ситуация, как с Коутиньо». Некоторые болельщики «Ливерпуля» не против ухода Салаха

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Есть интерес со стороны саудовских клубов.

Саудовские клубы и их активность на трансферном рынке − главная тема этого лета. Переходы Карима Бензема и НГоло Канте показали, что настроены они очень серьезно.

Официальный представитель Саудовской профессиональной лиги заявил, что в конечном итоги они бы хотели подписать Мо Салаха, у которого контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.

Хотя большинство болельщиков «красных» хотят, чтобы саудовцы оставили их форварда в покое, нашлись и те, кто выступает за продажу египтянина.

Вот их аргументы:

💭 Если мы получим за Салаха более 100 млн фунтов, то я бы его отпустил. Ситуация, как с Коутиньо.

💭 У нас есть игрок, чей пик или близок, или уже прошел. У них есть большие деньги. Какой смысл держаться за него, если можно сильно заработать и найти замену?

💭 Непопулярное мнение: если есть возможность продать за большие деньги, то сделайте это. Благодаря его популярности, мы можем отпустить его по завышенной цене. Эти деньги могут пойти на условного Мбаппе или другие крутые трансферы, которые в обычный день выглядели бы дорогими для нас.

💭 Иногда нужно делать следующий шаг и расставаться. Мне грустно об этом говорить, но если предложат много, то не стоит за него держаться.

💭 Мы должны помнить, что ему уже 31 год. Если дадут 150 млн фунтов, должны как минимум рассмотреть такое предложение. Мы могли бы вложиться в Кейна или Мбаппе. В любом случае, игрока, который моложе, который показывает мировой класс. Слишком много людей показывают свою сентиментальность там, где не нужно. Они не думают о долгосрочном будущем. Мы все любим Салаха, и будет круто, если он останется, но как он будет играть в 32 или в 33 года? Большой вопрос.

💭 Он не становится моложе. Как и Коутиньо, он может дать нам деньги на обновление состава. Так как это Саудовская Аравия, я бы просил х2 от суммы, которую бы запросил у европейского клуба.

А как вы относитесь к возможному трансферу Мо Салаха в Саудовскую Аравию? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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Ливерпуль_1993
Вообще не разделяю их мнение. Кого интересно они хотят купить вместо Салаха? Кто столько мячей будет забивать?
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hxwqs7qmsq
Ответ Ливерпуль_1993
Вообще не разделяю их мнение. Кого интересно они хотят купить вместо Салаха? Кто столько мячей будет забивать?
Кроме Кейна никто на ум не приходит
+2
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+2
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hxwqs7qmsq
Салах конечно крутой, но 150 млн. не предложат, 100-120 может быть, но даже если дадут, то кого купить на его замену в это ТО. Мбаппе в это ТО не уйдет, Кейн как вариант, но он всего лишь на год моложе и Леви тоже за него 100 хочет, а любой другой игрок сходу Салаха равноценно не заменит. Так что тут есть над чем подумать.
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Vadia
Вложиться в Кейна, которому 30) А вообще Салах еще 3-4 года может провести на топовом уровне, помочь команде, побить еще несколько рекордов, и мы можем быть свидетелями этого.
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kotopandych
В целом факт. С текущим составом ловить нечего, а деньги за него могли бы помочь собрать что-то перспективное.
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Mr. Bexa
Салах не только бомбардир, но и отличный ассистент. Проект Клоппа он уже выучил на 100%. Не надо трогать линию атаки, уж достаточно укомплектована эта черта, просто надо молодых Алькантара найти.
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untilofend
Ответ Ливерпуль_1993
Вообще не разделяю их мнение. Кого интересно они хотят купить вместо Салаха? Кто столько мячей будет забивать?
мбаппе но....
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