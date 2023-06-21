7 комментариев

Есть интерес со стороны саудовских клубов.

Саудовские клубы и их активность на трансферном рынке − главная тема этого лета. Переходы Карима Бензема и НГоло Канте показали, что настроены они очень серьезно.

Официальный представитель Саудовской профессиональной лиги заявил, что в конечном итоги они бы хотели подписать Мо Салаха, у которого контракт с «Ливерпулем» до 2025 года.

Хотя большинство болельщиков «красных» хотят, чтобы саудовцы оставили их форварда в покое, нашлись и те, кто выступает за продажу египтянина.

Вот их аргументы:

💭 Если мы получим за Салаха более 100 млн фунтов, то я бы его отпустил. Ситуация, как с Коутиньо.

💭 У нас есть игрок, чей пик или близок, или уже прошел. У них есть большие деньги. Какой смысл держаться за него, если можно сильно заработать и найти замену?

💭 Непопулярное мнение: если есть возможность продать за большие деньги, то сделайте это. Благодаря его популярности, мы можем отпустить его по завышенной цене. Эти деньги могут пойти на условного Мбаппе или другие крутые трансферы, которые в обычный день выглядели бы дорогими для нас.

💭 Иногда нужно делать следующий шаг и расставаться. Мне грустно об этом говорить, но если предложат много, то не стоит за него держаться.

💭 Мы должны помнить, что ему уже 31 год. Если дадут 150 млн фунтов, должны как минимум рассмотреть такое предложение. Мы могли бы вложиться в Кейна или Мбаппе. В любом случае, игрока, который моложе, который показывает мировой класс. Слишком много людей показывают свою сентиментальность там, где не нужно. Они не думают о долгосрочном будущем. Мы все любим Салаха, и будет круто, если он останется, но как он будет играть в 32 или в 33 года? Большой вопрос.

💭 Он не становится моложе. Как и Коутиньо, он может дать нам деньги на обновление состава. Так как это Саудовская Аравия, я бы просил х2 от суммы, которую бы запросил у европейского клуба.

А как вы относитесь к возможному трансферу Мо Салаха в Саудовскую Аравию? Пишите в комментариях.