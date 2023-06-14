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«Я бы за ними приглядывал»: Фабрицио Романо подтвердил интерес «Ливерпуля» к Барелле

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Журналисты уже несколько лет сватают Бареллу в «Ливерпуль». Это неудивительно, ведь Николо является одним из ключевых игроков «Интера» и сборной Италии.

Сейчас игроком «нерадзурри» активно интересуется «Ньюкасл».

Но поскольку в это трансферное окно «красные» планируют усилить полузащиту, разговоры о возможном переезде итальянца на «Энфилд» зазвучали вновь.

Фабрицио Романо подтвердил, что «Ливерпуль» проявляет интерес к Николо:

«На данный момент «Интер» не получил официального предложения от «Ньюкасла» по Барелле. О, кстати, что касается Бареллы, я бы также приглядывал за «Ливерпулем». «Ливерпуль» всегда следил за этим игроком, а Юрген Клопп всегда был большим поклонником Бареллы. Сейчас «Ливерпуль» контактирует с агентами многих полузащитников, этим летом они подпишут по крайней мере еще одного полузащитника для основы. При этом клуб проинформирован о ситуации с Николо Бареллой».

Романо также подчеркнул, что полузащитник счастлив в «Интере», а «нерадзурри» довольны игроком.

Чисто теоретически, как бы вы оценили переход Бареллы в «Ливерпуль»?

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