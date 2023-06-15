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«Это если коротко». Агент Салаха отреагировал на слухи о встрече Мо с президентом «ПСЖ»

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«Красные» могут выдыхать.

Пару дней назад французское издание Sports Zone заявило, что Мохамед Салах встречался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, который, как сообщается, хотел выяснить, заинтересован ли игрок в переходе в парижский клуб. В статье отмечалось, что эти двое в активно общаются после чемпионата мира.

«ПСЖ» активно ищет футболистов для усиления атаки после ухода Лео Месси, а, судя по новостям последних дней, возможно, летом команду покинет и Килиан Мбаппе, поэтому интерес парижан к Салаху был бы вполне логичен.

Однако агент Салаха Рами Аббас Исса категорически опровергает эту информацию. В ответ на новость представитель египтянина написал:

«Нет, он не встречался [с Аль-Хелайфи]. Это если коротко».

Похоже, «Ливерпулю» ничего не угрожает, и Салах, оставшись в Мерсисайде, попытается помочь «красным» вернуться на вершину после неудачного сезона.

2 комментария

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Lord Baium
Эхххх, мбопе2023 отменяется :(
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Тимофей Яблонский
Потому что он сам с ним встречался, ждем мбаппе)
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