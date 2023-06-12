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Фабрицио Романо рассказал о трансферных планах «Ливерпуля» после подписания Мак Аллистера

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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«Ливерпуль» сделал свой первый ход в летнее трансферное окно: к клубу присоединился Мак Аллистер, а нейросеть уже даже придумала заряд о чемпионе мира. За аргентинца «красные» заплатили «Брайтону» 35 млн фунтов, что немного беспокоит Джейми Каррагера.

Переход Алексиса стал лишь началом летней работы «Ливерпуля» над усилением команды. По данным Фабрицио Романо мерсисайдцы рассчитывают подписать еще минимум трех новичков:

«После трансфера Мак Аллистера «Ливерпуль» работает над подписанием еще двух полузащитников, также этим летом клуб серьезно нацелен на поиск нового центрального защитника.

Клопп и новый спортивный директор Шмадтке работают сообща, происходят закулисные контакты по поиску нового центрального защитника, в приоритете левоногий игрок».

С переходом в «Ливерпуль» разные источники среди прочих связывают Кефрена Тюрама из «Ниццы», Куадио Коне из гладбахской «Боруссии», Райана Гравенберха из «Баварии» и Ромео Лавиа, выступающего за «Саутгемптон».

Какие игроки смогли бы занять в «Ливерпуле» позиции, о которых написал Романо? Делитесь версиями в комментах.

5 комментариев

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El Tigro
Тюрам и Павар — отличное усиление будет. С покупкой Павара можно сразу усилить полузащиту переводом туда ТАА
+3
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+3
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wjvxpb5q6f
А почему нельзя было забрать бесплатно того же Ляймера и Тилеманса? В случае с Ляймером, так вообще идеально было бы, он и Фабиньо подменял бы и Трента.
Почему который год, все топ клубы, да и даже вон Астон Вилла, могут подсуетиться, и взять качественных свободных агентов, а мы сидим и ждем у моря погоды?

Тем летом, ПСЖ пачкой взял бесплатно или за копейки Саншеша, Руиза и Солера...в то время все тут доказывали, что это все не то и Клопп ищет «правильного» полузащитника, а потом мы берем зимой в истерике Артура в аренду... Правильнее не куда🙈
Барса тогда же взяла Кессье, и да, пусть не пошло у него сходу, но даже в самом худшем варианте, Барса его продаст и все равно будет в плюсе.
И таких примеров масса.

Но видимо мне не понять, в отличии от нашего дальновидного руководства, что очередной пацан и Чепионсшипа за 5-7🍋, конечно же лучше готовых мастеров на проблемные позиции🤷‍♂️
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Егор Павлов
Ответ wjvxpb5q6f
А почему нельзя было забрать бесплатно того же Ляймера и Тилеманса? В случае с Ляймером, так вообще идеально было бы, он и Фабиньо подменял бы и Трента. Почему который год, все топ клубы, да и даже вон Астон Вилла, могут подсуетиться, и взять качественных свободных агентов, а мы сидим и ждем у моря погоды? Тем летом, ПСЖ пачкой взял бесплатно или за копейки Саншеша, Руиза и Солера...в то время все тут доказывали, что это все не то и Клопп ищет «правильного» полузащитника, а потом мы берем зимой в истерике Артура в аренду... Правильнее не куда🙈 Барса тогда же взяла Кессье, и да, пусть не пошло у него сходу, но даже в самом худшем варианте, Барса его продаст и все равно будет в плюсе. И таких примеров масса. Но видимо мне не понять, в отличии от нашего дальновидного руководства, что очередной пацан и Чепионсшипа за 5-7🍋, конечно же лучше готовых мастеров на проблемные позиции🤷‍♂️
А ты специально умудрился привести пример игроков, которые ужасно сыгравших в прошедшем сезоне?) скорее Ливерпуль тут ничего не потерял.
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f5dfmvw9bk
Ответ wjvxpb5q6f
А почему нельзя было забрать бесплатно того же Ляймера и Тилеманса? В случае с Ляймером, так вообще идеально было бы, он и Фабиньо подменял бы и Трента. Почему который год, все топ клубы, да и даже вон Астон Вилла, могут подсуетиться, и взять качественных свободных агентов, а мы сидим и ждем у моря погоды? Тем летом, ПСЖ пачкой взял бесплатно или за копейки Саншеша, Руиза и Солера...в то время все тут доказывали, что это все не то и Клопп ищет «правильного» полузащитника, а потом мы берем зимой в истерике Артура в аренду... Правильнее не куда🙈 Барса тогда же взяла Кессье, и да, пусть не пошло у него сходу, но даже в самом худшем варианте, Барса его продаст и все равно будет в плюсе. И таких примеров масса. Но видимо мне не понять, в отличии от нашего дальновидного руководства, что очередной пацан и Чепионсшипа за 5-7🍋, конечно же лучше готовых мастеров на проблемные позиции🤷‍♂️
Лаймер ещё в конце прошлого ТО-начале осени подписал контракт с Баварией, а Тилеманс максимум на замену сойдёт
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