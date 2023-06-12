«Ливерпуль» сделал свой первый ход в летнее трансферное окно: к клубу присоединился Мак Аллистер, а нейросеть уже даже придумала заряд о чемпионе мира. За аргентинца «красные» заплатили «Брайтону» 35 млн фунтов, что немного беспокоит Джейми Каррагера.

Переход Алексиса стал лишь началом летней работы «Ливерпуля» над усилением команды. По данным Фабрицио Романо мерсисайдцы рассчитывают подписать еще минимум трех новичков:

«После трансфера Мак Аллистера «Ливерпуль» работает над подписанием еще двух полузащитников, также этим летом клуб серьезно нацелен на поиск нового центрального защитника.

Клопп и новый спортивный директор Шмадтке работают сообща, происходят закулисные контакты по поиску нового центрального защитника, в приоритете левоногий игрок».

С переходом в «Ливерпуль» разные источники среди прочих связывают Кефрена Тюрама из «Ниццы», Куадио Коне из гладбахской «Боруссии», Райана Гравенберха из «Баварии» и Ромео Лавиа, выступающего за «Саутгемптон».

Какие игроки смогли бы занять в «Ливерпуле» позиции, о которых написал Романо? Делитесь версиями в комментах.