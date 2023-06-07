«Ливерпуль» оформил первый летний трансфер – из «Брайтона» в клуб перебрался Мак Аллистер.

Недавно завершившийся сезон для «красных» оказался непростым. Команда Клоппа заняла пятую строчку в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. Этим летом мерсисайдцы, как ожидается, проведут серьезную работу на трансферном рынке.

С переездом на «Энфилд» разные источники связывают Кефрена Тюрама из «Ниццы», Куадио Коне из гладбахской «Боруссии», Райана Гравенберха из «Баварии» и Ромео Лавиа, выступающего за «Саутгемптон». И это лишь некоторые имена.

Поклонники «Ливерпуля» уверены, что совсем скоро вслед за Мак Аллистером клуб подпишет еще одного игрока. Фанаты сделали такой вывод, отследив перелет частного самолета из Ниццы в Блэкпул, где некоторые игроки проходили медицинское обследование перед трансфером в «Ливерпуль».

За клуб с юга Франции выступает Кефрен Тюрам. Именно его переезд на «Энфилд» в ближайшее время ждут болельщики «красных»

Фанаты строят теории в соцсетях:

💭 «Нет, это не может быть совпадением. На этом частном самолете был Тюрам, он точно прилетел на медобследование в «Ливерпуль».

💭 «Ты понимаешь, что трансферное окно открыто, когда фанаты начинают следить за перелетами частных самолетов».

💭 «Ребят, вы сумасшедшие! Отслеживать перелеты – чистое безумие. Вот поэтому у «Ливерпуля» лучшие фанаты. Обожаю вас!»

💭 «Так, я живу возле аэропорта в Блэкпуле. Почему не сказали раньше? Я бы побежал встречать Тюрама. Готов лично сопроводить его до Ливерпуля».

Фабрицио Романо утверждает, что «Ливерпуль» находится в «прямом контакте» с агентами Тюрама и Коне. По данным Football Transfers, Тюрам уже достиг устных договоренностей с командой Клоппа.

Как вам теория фанатов? Ждем Кефрена на «Энфилде»?