Когда Мак Аллистер подпишет контракт с «Ливерпулем»? Уже известна точная дата
Мак Аллистер совсем скоро станет игроком «Ливерпуля». По данным Фабрицио Романо, за аргентинца «красные» заплатили «Брайтону» 35 млн фунтов стерлингов.
Луис Мерло, журналист аргентинского TYC Sports, Мак Аллистер подпишет контракт с «Ливерпулем» в четверг, 8 июня.
По данным корреспондента, Алексис, получив разрешение «Брайтона», уже прошел медицинское обследование в новом клубе, официальное объявление о переходе откладывается по «логическим причинам». Что это за причины – загадка.
Возможно, «красные» хотят, чтобы шумиха на трансферном рынке немного уменьшилась. Ведь в один день стало известно о переходе Беллингема в «Мадрид» и Месси в «Интер Майами». Вполне вероятно, официальное объявление о трансфере Мак Аллистера в инфополе уступило бы место более громким переходам.
В любом случае поклонникам «Ливерпуля» ждать осталось недолго.
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