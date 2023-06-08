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Когда Мак Аллистер подпишет контракт с «Ливерпулем»? Уже известна точная дата

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Мак Аллистер совсем скоро станет игроком «Ливерпуля». По данным Фабрицио Романо, за аргентинца «красные» заплатили «Брайтону» 35 млн фунтов стерлингов. 

Луис Мерло, журналист аргентинского TYC Sports, Мак Аллистер подпишет контракт с «Ливерпулем» в четверг, 8 июня.

По данным корреспондента, Алексис, получив разрешение «Брайтона», уже прошел медицинское обследование в новом клубе, официальное объявление о переходе откладывается по «логическим причинам». Что это за причины – загадка.

Возможно, «красные» хотят, чтобы шумиха на трансферном рынке немного уменьшилась. Ведь в один день стало известно о переходе Беллингема в «Мадрид» и Месси в «Интер Майами». Вполне вероятно, официальное объявление о трансфере Мак Аллистера в инфополе уступило бы место более громким переходам.

В любом случае поклонникам «Ливерпуля» ждать осталось недолго.

1 комментарий

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gamzataliev005@mail.ru
А ничего что они его уже купили?
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