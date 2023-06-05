Хорошая поддержка.

В конце мая L’Équipe сообщал, что «Ливерпуль» крайне заинтересован в приобретении полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама и что клубы уже несколько недель ведут переговоры.

Однако мерсисайдцы не единственные, кто хочет заполучить 22-летнего француза — «Челси» и «Ньюкасл» тоже намерены за него побороться. Однако, судя по всему, у «красных» все же больше шансов на успех, потому что за него выступает отец игрока и легенда сборной Франции Лилиан Тюрам, как сообщает авторитетный журналист Жак Талбот.

В своей колонке на NUFC Blog он написал:

«Тюрам привлек больше внимания с прошлого лета, когда «Ньюкасл» проводил неформальные переговоры. Его отец и советник — Лилиан Тюрам — настаивает на переходе в «Ливерпуль», и дела продвигаются, поэтому «Ньюкаслу», возможно, придется действовать быстро, если они хотят подписать 22-летнего футболиста».

Звучит как хорошие новости для «Ливерпуля». Кажется, у Клоппа действительно может быть отличное усиление полузащиты уже к началу предсезонки.