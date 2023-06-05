LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» хочет подписать Кефрена Тюрама, и в этом клубу может помочь отец игрока и легенда Франции — Лилиан Тюрам

Лилиан Тюрам Лилиан Тюрам
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы Клубы
Кефрен Тюрам Кефрен Тюрам
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Хорошая поддержка.

В конце мая L’Équipe сообщал, что «Ливерпуль» крайне заинтересован в приобретении полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама и что клубы уже несколько недель ведут переговоры.

Однако мерсисайдцы не единственные, кто хочет заполучить 22-летнего француза — «Челси» и «Ньюкасл» тоже намерены за него побороться. Однако, судя по всему, у «красных» все же больше шансов на успех, потому что за него выступает отец игрока и легенда сборной Франции Лилиан Тюрам, как сообщает авторитетный журналист Жак Талбот.

В своей колонке на NUFC Blog он написал:

«Тюрам привлек больше внимания с прошлого лета, когда «Ньюкасл» проводил неформальные переговоры. Его отец и советник — Лилиан Тюрам — настаивает на переходе в «Ливерпуль», и дела продвигаются, поэтому «Ньюкаслу», возможно, придется действовать быстро, если они хотят подписать 22-летнего футболиста».

Звучит как хорошие новости для «Ливерпуля». Кажется, у Клоппа действительно может быть отличное усиление полузащиты уже к началу предсезонки.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Высочкин
Юрген подписывай Тюрама отличное усиление, и отец не против
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий