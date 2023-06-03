Ситуативный троллинг от будущего капитана «Ливерпуля».

Очередной этап Гран-при Формулы-1, который принимала испанская Барселона, пестрила не только звездами шоу-бизнеса, но и футбола. Если эксперту Sky F1 Мартину Брандлу повезло поговорить с игроками «Челси», то его коллеге Крейгу Слэйтеру встретился защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Очевидно, что журналист недолго думал о том, какой же вопрос задать представителю мерсисайдского клуба и у них вышел комичный разговор:

− Наконец-то «Сити» выиграл две трети требла. Как вы думаете, можно ли сказать, что у них большие шансы сделать его?

− Кто?

− «Сити».

− Я думаю, что «Сити» всегда и во всем фавориты.

Несмотря на то, что Трент явно слышал вопрос и ком речь, он решил отыграть свою партию до конца, и у него это мастерски получилось.