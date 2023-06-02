Уже ни для кого не секрет, что «Ливерпулю» интересен Мак Аллистер, выступающий за «Брайтон».

Более того, аргентинское издание TyC Sports заявило, что отец полузащитник прибудет в Ливерпуль, чтобы обсудить детали сделки. По данным всеведущего Фабрицио Романо, «красные» практически достигли соглашения с чемпионом мира.

Наконец сам Алексис высказался о возможном трансфере. Журналист аргентинского издания Infobae спросил у Мак Аллистера, что он чувствует, находясь в шаге от перехода в команду, которую тренирует сам Юрген Клопп. Вот что ответил полузащитник:

«Я спокоен, ведь у меня есть возможность выступать в таком клубе, как «Брайтон», который всегда меня поддерживал. Если мне не придется покидать клуб, я по-прежнему буду очень счастлив. Знаю, что есть возможности сменить команду, если поступит хорошее предложение для клуба и для меня, мы его рассмотрим. Я не сомневаюсь, что АПЛ – лучшая лига, потому мне бы хотелось продолжить карьеру в этом чемпионате».

Также аргентинец рассказал о своих карьерных планах:

«Цель состоит в том, чтобы продолжать совершенствоваться как личность, расти как игрок, брать больше титулов. Думаю, это не изменится, ведь я всегда хочу быть немного лучше, чем днем ранее. Я не собираюсь жаловаться! Мне 24 года, я чемпион мира, играю в одной из лучших лиг мира и чувствую, что моя карьера развивается, но я твердо стою на ногах и хочу совершенствоваться. Посмотрим, что принесет будущее».

По данным Football Insider, «Ливерпуль» готов отдать «Брайтону» примерно 60 млн фунтов стерлингов за Мак Аллистера. Сообщалось, что игроком также интересуется «МЮ», но «красные» опережают соперников из Манчестера в борьбе за Алексиса.

Ждем чемпиона мира в «Ливерпуле»?