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«Наби - исключительный футболист. Ему помешали травмы». Юрген Клопп тепло попрощался с Кейта. Он играл за «Ливерпуль» с 2018 года

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129 матчей!

«Наби - исключительный футболист. Может быть, одна или две лишние травмы просто помешали ему показать это.

Я бы очень порекомендовал посмотреть наши большие матчи - вы удивитесь, как часто Наби был в стартовом составе, и как невероятно хорошо он играл.

Было немного обидно, когда все шло действительно хорошо, а потом случилась небольшая травма. Это было не очень хорошо, и, вероятно, то, что люди чаще всего вспоминают, но в какой-то момент он был игроком мирового класса, без тени сомнения.

Его гол против «Хаддерсфилда» - высокий прессинг, он был везде и забил очень классный мяч.

Наби - небольшой парень, бьющий как настоящая гроза, но вы видите, как он просто стоит там и улыбается. Это было здорово.

Желаю ему удачи на всю оставшуюся жизнь, потому что он этого заслуживает», - заявил Юрген Клопп.

Напомним, что у Наби Кейта заканчивается контракт с «Ливерпулем» этим летом. Уже известно, что нового соглашения не будет, и игрок покинет команду. Полузащитник провел за мерсисайдцев 129 матчей во всех турнирах, он выступал в клубе с 2018 года.

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