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«Ливерпуль» хочет предложить Мак Аллистеру его любимый номер. Эта футболка ждала именно его

Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
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У Клоппа большие надежды на этого парня.

Как сообщает аргентинское издание Ole, «Ливерпуль» скорее всего предложит Алексису Мак Аллистеру играть под номером 10 — именно о нем мечтал полузащитник.

Он выступал с десяткой на спине пару лет в своем первом профессиональном клубе «Архентинос Хуниорс». После ему пришлось довольствоваться восьмеркой в «Бока Хуниорс», но он вернулся к своему любимому номеру сразу после переезда в «Брайтон».

Естественно, №10 в сборной ему не светит, пока Лео Месси не завершит международную карьеру, поэтому, играя за Аргентину, Алексис носит №20 (сумма двух десяток). Тем не менее, один раз он получил свой любимый номер на Олимпийских играх в Японии в 2021 году.

Что касается «Ливерпуля», то у них этот номер остается вакантным с тех пор, как в прошлом году ушел Садьо Мане, ее берегли для особенного игрока. До него его носил Филиппе Коутиньо.

«Ливерпуль» связывают с большим количеством игроков в преддверии летнего трансферного окна. Но Мак Аллистер, похоже, действительно близок к тому, чтобы стать «красным».

1 комментарий

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Baky jorayev
Надеюсь не будет как с кейта
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