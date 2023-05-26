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Лучший − Жота, худший − Матип. Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Саутгемптона»

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Жоэль Матип Жоэль Матип
Диогу Жота Диогу Жота
Футбол Футбол

Финальная перестрелка сезона.

В финальном матче АПЛ сезона-2022/2023 «Саутгемптон» и «Ливерпуль» решили устроить матч-триллер − 4:4. «Святые», заняв 20-ое место, уже официально попрощались с элитным дивизионом, а команда Клоппа при любом раскладе не могла покинуть пятую строку.

«Ливерпуль» силами Фирмино и Жоты оформил два быстрых гола, но хозяева не думали сдаваться. Еще до перерыва счет стал 2:2, затем «Саутгемптон» и вовсе вышел вперед, причем сразу на два гола. Спасали «мерсисайдцев» все тот же Жота и Гакпо.

Лучший игрок матча − Диогу Жота. К концу сезона набрал шикарную форму и сегодня оформил дубль.

Худший игрок матча − Жоэль Матип. Отыграл весь матч, был довольно пассивен в обороне, что привело к четырем мячам.

Оценки от Sofascore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Саутгемптона»? Пишите в комментариях.

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