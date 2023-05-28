Фабиньо поделился некоторыми приятными воспоминаниями об игроках, покидающих «Ливерпуль» в конце сезона, включая Джеймса Милнера, который, по его словам, помог ему освоиться в клубе благодаря одной детали.

«Я помню Милли, когда я приехал в клуб, он помог мне со своим испанским – Джеймс очень хорошо говорит по-испански, поэтому он был очень полезен мне.

Когда в клуб приходит новый полузащитник, ты никогда не знаешь, как к тебе отнесутся другие полузащитники, какой будет их реакция.

Но Милли было все равно, что я полузащитник, что я борюсь с ним за место в составе, он был очень добр ко мне.

Это то, что делает капитан, он был одним из капитанов команды, и его действия говорят сами за себя, потому что он очень милый».