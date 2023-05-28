LFC 2020
Блог

«Ему было все равно, что мы боролись за место в составе». Фабиньо красиво попрощался с Милнером и показал, почему именно он был капитаном

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Фабиньо Фабиньо
Джеймс Милнер Джеймс Милнер
Футбол Футбол

Фабиньо поделился некоторыми приятными воспоминаниями об игроках, покидающих «Ливерпуль» в конце сезона, включая Джеймса Милнера, который, по его словам, помог ему освоиться в клубе благодаря одной детали.

«Я помню Милли, когда я приехал в клуб, он помог мне со своим испанским – Джеймс очень хорошо говорит по-испански, поэтому он был очень полезен мне.

Когда в клуб приходит новый полузащитник, ты никогда не знаешь, как к тебе отнесутся другие полузащитники, какой будет их реакция.

Но Милли было все равно, что я полузащитник, что я борюсь с ним за место в составе, он был очень добр ко мне.

Это то, что делает капитан, он был одним из капитанов команды, и его действия говорят сами за себя, потому что он очень милый».

James Milner Fabinho - The Kop Times

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alda
не знал, что англичанин знает испанский
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий