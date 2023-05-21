LFC 2020
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«Если он так начнет следующий сезон, то его уволят». Агбонлахор вновь обрушился с критикой на Клоппа

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Габриэль Агбонлахор Габриэль Агбонлахор
Футбол Футбол

Странные выводы после ничьей с «Астон Виллой».

Матч 37 тура АПЛ выдался для «Ливерпуля» очень сложным. Лишь в конце игры силами Бобби Фирмино «красные» смогли завоевать ничью в игре против «Астон Виллы» (1:1).

Постоянный критик Юргена Клоппа и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор сделал несколько смелых заявлений по поводу будущего немца в клубе. В частности экс-форвард «Астон Виллы» заявил, что не удивится, если Клоппа уволят в следующем сезоне, если он начнет так же, как в этом.

«Это очень, очень плохой сезон для «Ливерпуля» и тех стандартов, которые они же и установили. Они отстают от «Сити» на 19 очков. От того же «Сити», которому в прошлом году уступили очко. Если вернуться к началу сезона, когда «Юнайтед» проиграл «Брентфорду» 0:4, а Юрген Клопп хотел звонить [на talkSPORT] и ныл о том, что я говорил о «Юнайтед», то в следующей игре они сами проиграли «МЮ». Посмотрите на сезон, какой это был плохой сезон для «Ливерпуля». Если они так начнут следующий, то не удивлюсь, что Клоппа уволят».

17 комментариев

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Ненавидящий2.0
тот случай, когда слишком часто мяч прилетал в голову
+9
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Snid
### ## ###, Габриэль !!!
+3
0
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Станислав Березнев
Как хочется зарядить этому козлу.
+1
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MyNameIsLink
🤡🤡🤡
+1
0
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MarmyshLFC
Хочет в штаб к Клоппу? Больше него, как-будто, никто матчи Ливерпуля не смотрит
+1
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Elihio
Хоспаде, да заткнись уже
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Siarhei Shaitar
Ответ Вертуальный
Сколько команд участвует у лиге Европы ?! Кто скажет .. команда только на 5 месте или 5.6.7 позиции ?!
5 и 6, 7 - лига конференции
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Вертуальный
Сколько команд участвует у лиге Европы ?! Кто скажет .. команда только на 5 месте или 5.6.7 позиции ?!
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Vitalijus Bilevicius
напомните, он то же самое на следующий сезон прогнозировал и Пепу, когда Сити отстал на 17 очков? или просто Ливерпуль любит сильно?
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Николай Тимошевич
Никто Клоппа не уволит до истечения контракта, только если сам не уйдёт. Где они найдут еще специалиста такого уровня, который согласится работать в таких условия (трансферный бюджет)?
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st.jurgen
Боже как смешон этот КакьегоЛахор!
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Санжар Уразбаев
Зато его Астон Вилла пипец как хорошо заканчивает сезон ))
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OrenSky
Напомните пожалуйста, а он с Астон Виллой что-нибудь выигрывал вообще и больше 15ти за сезон когда-нибудь забил? Посредственный футболист и далеко не объективный эксперт, который выезжает за счёт хейта) Смешно да и только…
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Gatsby !!!
Тогда Клоп защищал МЮ.
Лучше он промолчал об этом.и хвалил как все сити
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Салауат Нуралиев
Блин, он ещё и выглядит так противно😅
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Dm Kznts
а что именно он ныл?
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Евгений Фотеев
АгбонЛОХор
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