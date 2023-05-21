17 комментариев

«Если он так начнет следующий сезон, то его уволят». Агбонлахор вновь обрушился с критикой на Клоппа
Странные выводы после ничьей с «Астон Виллой».
Матч 37 тура АПЛ выдался для «Ливерпуля» очень сложным. Лишь в конце игры силами Бобби Фирмино «красные» смогли завоевать ничью в игре против «Астон Виллы» (1:1).
Постоянный критик Юргена Клоппа и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор сделал несколько смелых заявлений по поводу будущего немца в клубе. В частности экс-форвард «Астон Виллы» заявил, что не удивится, если Клоппа уволят в следующем сезоне, если он начнет так же, как в этом.
«Это очень, очень плохой сезон для «Ливерпуля» и тех стандартов, которые они же и установили. Они отстают от «Сити» на 19 очков. От того же «Сити», которому в прошлом году уступили очко. Если вернуться к началу сезона, когда «Юнайтед» проиграл «Брентфорду» 0:4, а Юрген Клопп хотел звонить [на talkSPORT] и ныл о том, что я говорил о «Юнайтед», то в следующей игре они сами проиграли «МЮ». Посмотрите на сезон, какой это был плохой сезон для «Ливерпуля». Если они так начнут следующий, то не удивлюсь, что Клоппа уволят».
Лучше он промолчал об этом.и хвалил как все сити