17 комментариев

Странные выводы после ничьей с «Астон Виллой».

Матч 37 тура АПЛ выдался для «Ливерпуля» очень сложным. Лишь в конце игры силами Бобби Фирмино «красные» смогли завоевать ничью в игре против «Астон Виллы» (1:1).

Постоянный критик Юргена Клоппа и эксперт talkSPORT Габриэль Агбонлахор сделал несколько смелых заявлений по поводу будущего немца в клубе. В частности экс-форвард «Астон Виллы» заявил, что не удивится, если Клоппа уволят в следующем сезоне, если он начнет так же, как в этом.

«Это очень, очень плохой сезон для «Ливерпуля» и тех стандартов, которые они же и установили. Они отстают от «Сити» на 19 очков. От того же «Сити», которому в прошлом году уступили очко. Если вернуться к началу сезона, когда «Юнайтед» проиграл «Брентфорду» 0:4, а Юрген Клопп хотел звонить [на talkSPORT] и ныл о том, что я говорил о «Юнайтед», то в следующей игре они сами проиграли «МЮ». Посмотрите на сезон, какой это был плохой сезон для «Ливерпуля». Если они так начнут следующий, то не удивлюсь, что Клоппа уволят».