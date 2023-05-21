13 комментариев

Любовь и аплодисменты.

Суббота на «Энфилде» вышла крайне эмоциональной. Сначала «Ливерпуль», проигрывая «Астон Вилле» до 89-й минуты, сравнял благодаря голу Фирмино, а после финального свистка пришло время прощаться аж с четырьмя игроками «красных».

Недавно мерсисайдцы объявили, что этим летом клуб покинут четверо футболистов, которые долгие годы называли «Энфилд» своим домом. И уже сегодня Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта были на домашней арене в качестве игроков «Ливерпуля».

Чтобы отметить их вклад, клуб устроил церемонию после окончания матча: игроки выстроились в коридор и по очереди проводили каждого из своих товарищей вместе с заполненным стадионом, а сами футболисты получали памятные подарки.

Репортер Джеймс Пирс поделился кадрами этого трогательного прощания.

Первым вышел Наби Кейта, чью карьеру в Мерсисайде сложно назвать успешной, но болельщики все равно устроили ему долгую овацию.

Потом пришла очередь 37-летнего ветерана Джеймса Милнера, который провел в команде 8 лет, и безусловно заслужил право называться легендой «красных». Его трибуны встретили не только громкими аплодисментами, но и чантом «There’s only one James Milner».

Третьим на поле вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. Его время в команде было омрачено травмами, но, несмотря на это, он внес большой вклад в успехи мерсисайдцев.

Но самые бурные аплодисменты получил, конечно же, герой сегодняшнего матча — Роберто Фирмино. Нападающий вырвал ничью для команды на последних минутах матча, и это его последнее чудо из того множества, что он совершал в форме «красных».

Мы будем скучать!