LFC 2020
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Эмоциональный день на «Энфилде». Сегодня болельщики попрощались с четырьмя игроками «Ливерпуля» 👏😪

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Любовь и аплодисменты.

Суббота на «Энфилде» вышла крайне эмоциональной. Сначала «Ливерпуль», проигрывая «Астон Вилле» до 89-й минуты, сравнял благодаря голу Фирмино, а после финального свистка пришло время прощаться аж с четырьмя игроками «красных».

Недавно мерсисайдцы объявили, что этим летом клуб покинут четверо футболистов, которые долгие годы называли «Энфилд» своим домом. И уже сегодня Роберто Фирмино, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер и Наби Кейта были на домашней арене в качестве игроков «Ливерпуля».

Чтобы отметить их вклад, клуб устроил церемонию после окончания матча: игроки выстроились в коридор и по очереди проводили каждого из своих товарищей вместе с заполненным стадионом, а сами футболисты получали памятные подарки.

Репортер Джеймс Пирс поделился кадрами этого трогательного прощания.

Первым вышел Наби Кейта, чью карьеру в Мерсисайде сложно назвать успешной, но болельщики все равно устроили ему долгую овацию.

Потом пришла очередь 37-летнего ветерана Джеймса Милнера, который провел в команде 8 лет, и безусловно заслужил право называться легендой «красных». Его трибуны встретили не только громкими аплодисментами, но и чантом «There’s only one James Milner».

Третьим на поле вышел Алекс Окслейд-Чемберлен. Его время в команде было омрачено травмами, но, несмотря на это, он внес большой вклад в успехи мерсисайдцев.

Но самые бурные аплодисменты получил, конечно же, герой сегодняшнего матча — Роберто Фирмино. Нападающий вырвал ничью для команды на последних минутах матча, и это его последнее чудо из того множества, что он совершал в форме «красных».

Мы будем скучать!

13 комментариев

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A.Barancevich
Ответ Vaqif Rashidov
Будем следить за ихними выступлениями, где бы они не были...Они всегда будут НАШИМИ.❤️
их ;)
+31
-2
+29
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Николай Дягель
Хотелось бы еще сезон увидеть фирмино , милнера , но увы . Спасибо ребята за все и удачи вам в дальнейшем.
+21
0
+21
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NickG
Отпустить Милнера- полная дурь!
Как и вообще не давать ему игровое время.
Зато Хендерсон играет и не пойми где и зачем.

Ладно. Удачи и Бобби, и Милли в дальнейшем. Оба заслуженные ветераны клуба.
+6
0
+6
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Газонокосильщик Хави
Ответ Vaqif Rashidov
Будем следить за ихними выступлениями, где бы они не были...Они всегда будут НАШИМИ.❤️
Как вообще можно не то, что говорить, но и писать слово ихний, ихними. Ты его говоришь евоный?
+6
-2
+4
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MichaelSec
Ответ Roman Betenya
Не понимаю, как в принципе можно расстаться с Милнером, но, полагаю, Ньюкасл сделал предложение, от которого невозможно отказаться :)
Брайтон. И предложение, скорее всего, заключается в том, что пообещали сделать игроком основы. Но скорее всего в первых же играх сезона поломается и пропустил половину игр сезона.
+3
-1
+2
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Vaqif Rashidov
Будем следить за ихними выступлениями, где бы они не были...Они всегда будут НАШИМИ.❤️
+10
-9
+1
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onibo
Что отличает Команду Юргена от Роджерса и Бенитеса
+1
0
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Roman Betenya
Не понимаю, как в принципе можно расстаться с Милнером, но, полагаю, Ньюкасл сделал предложение, от которого невозможно отказаться :)
+1
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Иван Иванов
Почему бы Барселоне не присмотреться к Фирмино? Отличное усиление было бы.
+1
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Alex Torres
Фирмино в Реал на подмену Бензема .
СРОЧНО
+1
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Elenti
Ответ Roman Betenya
Не понимаю, как в принципе можно расстаться с Милнером, но, полагаю, Ньюкасл сделал предложение, от которого невозможно отказаться :)
Брайтон же?)
+1
0
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Матвей Бондарев
Ушла одна из эпох вместе с ними (
0
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khali
Ответ Vaqif Rashidov
Будем следить за ихними выступлениями, где бы они не были...Они всегда будут НАШИМИ.❤️
Или все-таки ихними?
0
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