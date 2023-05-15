Сезон-2022/23 выдался для «Ливерпуля» непростым – команда страдала от травм, часто ошибалась в защите, но смогла вернуть форму и борется за место в зоне Лиги чемпионов.

Пожалуй, единственное место, где у «Ливерпуля» не было так много проблем – это атака. Летом 2022-го клуб подписал Дарвина Нуньеса, сделав его шестым игроком атаки. Юрген Клопп кратко высказался о каждом из нападающих, подводя итоги почти завершившегося сезона:

«Луис Диас – прирожденный футболист. Я люблю его, абсолютно люблю. Он невероятен. Он настолько по-футбольному умен, двигается в нужных зонах, естественно защищается со своей позиции, угрожает воротам, у него есть скорость, нахальство. Очень, очень особенный игрок, я должен сказать, нам его очень не хватало.

Нам также не хватало Диогу Жоты – когда он вернулся, все поняли, насколько он хорош.

Бобби [Фирмино] с небольшими травмами то тут, то там. Дарвин [является] новичком, и каждому в такой ситуации, очевидно, очень трудно влиться в команду, особенно когда ты являешься игроком, завершающим моменты. Другие ребята должны создавать много моментов – мы же создавали не так много, или недостаточно, или недостаточно четко».

Есть несколько объяснений нашей ситуации, но нужно принимать жизнь такой, какая она есть, и извлекать из нее максимум пользы. И это то, что ты делаешь и в футболе».