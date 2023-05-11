LFC 2020
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«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «Реала». Похоже, игрок недоволен игровым временем

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Согласно The Telegraph, «Ливерпуль» заинтересован в подписании Орельена Тчуамени уже этим в ближайшее трансферное окно.

Тчуамени был подписан «Реалом» за 100 миллионов евро из «Монако» летом 2022 года, но в этом сезоне француз, как сообщается, чувствует себя обделенным игровым временем, а Лука Модрич и Тони Кроос не собираются уходить.

Не секрет, что Анчелотти предпочитает видеть в центре поля двух ветеранов и Вальверде, особенно в больших матчах. Поэтому неудивительно, что Тчуамени не выходил на поле ни в одном из последних четырех матчей «Мадрида» в Лиге чемпионов.

Real Madrid: Tchouaméni y cómo Mbappé intentó convencerlo de ir al PSG: "¡Vamos, tienes que venir tú también!" | Marca

«Ливерпуль» отчаянно нуждается в полузащитнике на следующий сезон и всерьез нацелился на Тчуамени, которого они пытались подписать еще прошлым летом.

Возможно, решение «Реала» будет зависеть от сделки по Беллингему.

15 комментариев

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Dolphin
Непонятно конечно о чем речь Тчуамени не играл только когда травмирован был и форму набирал после травм. Как его можно продать он единственный опорник в команде откуда вообще эти вбросы берутся
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белошип
В следующем сезоне будет в старте,поскольку Кроос и Модрич уже будут сидеть на лавке)
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SOSLAN GABACHIEV
Надо обратить внимание на Себальоса. Парень в Реале начал играть и показывает игру ничем не уступающую Кроосу и Модричу. В последних матчах Ла Лиги был одним из лидеров на поле в отсутствии немца и хорвата.
К тому же, у него заканчивается контракт в конце сезона и можно подписать бесплатно.
+3
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DearMisterM
Ответ белошип
В следующем сезоне будет в старте,поскольку Кроос и Модрич уже будут сидеть на лавке)
Ну прям «сидеть» конечно не будут, но ротация будет сильнее — это точно. Я конечно хотел бы увидеть аналог Зидановской тактики с командой А на ЛЧ и важные матчи, и командой Б на ЛаЛигу и Кубок. В первой бы играли Модрич, Кросс и Вальверде, а во второй Камавинга, Беллингем и Тчуамени.
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дамьен
Ответ DearMisterM
Ну прям «сидеть» конечно не будут, но ротация будет сильнее — это точно. Я конечно хотел бы увидеть аналог Зидановской тактики с командой А на ЛЧ и важные матчи, и командой Б на ЛаЛигу и Кубок. В первой бы играли Модрич, Кросс и Вальверде, а во второй Камавинга, Беллингем и Тчуамени.
Я думаб в ближайших матчах ла лиги мы как раз и будем наблюдать команду Б)
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Спартак Уокер
Парню нужно просто подождать и место освободится
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Traxyla
Статья высосанная из пальца. Тчуамени не дают играть травмы после ЧМ. Плюс психологическая травма после финала ЧМ . Заиграет . Модрич и Кросс откровенно говоря сдали в последнее время .
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Мадрид наказывает!
Опять этот барсаглор Тихонов выдумывает новости про Реал.
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Юрий Балышев
Ко двору пришёлся бы в паре с Беллингемом.
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gfrasulov
Ой нельзя отпускать Орельена...у Анчелотти ( при всём искреннем уважении) есть такое ...ротация нужна, а Тчуамени я не помню, чтобы наложал
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Raul14
Ну он может винить только себя и судьбу, как говорится.) После травмы он никак не может выйти на свой прежний уровень. До неё он играл классно, в победе в Суперкубке Европы, в первом класико, он выглядел отличной заменой Казе. Надо работать над собой, и я надеюсь что в следующем сезоне будет супер важным игроком. )
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Кентуки
Ответ DearMisterM
Ну прям «сидеть» конечно не будут, но ротация будет сильнее — это точно. Я конечно хотел бы увидеть аналог Зидановской тактики с командой А на ЛЧ и важные матчи, и командой Б на ЛаЛигу и Кубок. В первой бы играли Модрич, Кросс и Вальверде, а во второй Камавинга, Беллингем и Тчуамени.
Думаю будет и наче! Феде Тчуа Билли в старте!
Лука Тони Себа ротация! Кама уже профильный лз!
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Эльдар Сулейманов
Ответ SOSLAN GABACHIEV
Надо обратить внимание на Себальоса. Парень в Реале начал играть и показывает игру ничем не уступающую Кроосу и Модричу. В последних матчах Ла Лиги был одним из лидеров на поле в отсутствии немца и хорвата. К тому же, у него заканчивается контракт в конце сезона и можно подписать бесплатно.
Себа не плох но ему не хватает чего то, в важных матчах замечал очень часто теряет мяч
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Мадрид наказывает!
Опять этот барсаглор Тихонов выдумывает новости про Реал.
Это коллективный разум этот блог LFC 2020, а не один какой то Тихонов, почти уверен, но нет доказательств, кроме одного - как только в блоге появляется какая то заметка, о нее тут же есть 15 плюсов :) как такое возможно, если ты один? просто обрати внимание
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