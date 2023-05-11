15 комментариев

Согласно The Telegraph, «Ливерпуль» заинтересован в подписании Орельена Тчуамени уже этим в ближайшее трансферное окно.

Тчуамени был подписан «Реалом» за 100 миллионов евро из «Монако» летом 2022 года, но в этом сезоне француз, как сообщается, чувствует себя обделенным игровым временем, а Лука Модрич и Тони Кроос не собираются уходить.

Не секрет, что Анчелотти предпочитает видеть в центре поля двух ветеранов и Вальверде, особенно в больших матчах. Поэтому неудивительно, что Тчуамени не выходил на поле ни в одном из последних четырех матчей «Мадрида» в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» отчаянно нуждается в полузащитнике на следующий сезон и всерьез нацелился на Тчуамени, которого они пытались подписать еще прошлым летом.

Возможно, решение «Реала» будет зависеть от сделки по Беллингему.