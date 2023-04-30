«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:3, после матча Клопп раскритиковал работу арбитра Пола Тирни.

Юрген считает, что судья был предвзят, потому что у Клоппа с Тирни «своя история». Многие поклонники «красных» согласятся со словами тренера, ведь у команды и раньше были претензии к работе этого арбитра.

Вспомним самые яркие ситуации.

С января 2017 года Тирни обслужил 23 матча «Ливерпуля» в Премьер-лиге и два в Кубке Англии. «Красные» выиграли в семи из своих первых восьми матчей в чемпионате, которые судил Тирни. Но после поражения от «Арсенала» со счетом 1:2 в июле 2020 года подопечные Клоппа одержали всего шесть побед из 15 возможных.

Первая громкая история произошла во время встречи «Ливерпуля» и «Астон Виллы», когда Тирни не заметила фола на Вейналдуме. Поскольку из-за ковидных ограничений команды играли на пустом «Энфилде», разговор тренера и арбитра был отлично слышен. Когда Клопп обвинил Тирни в том, что он пропустил фол на Джорджиньо, арбитр ответил:

«Я его не заметил, Юрген. Я, как и футболисты, совершаю ошибки. Смирись с этим».

В январе следующего года Тирни вновь принял спорное решение в пользу соперника «красных». В 19-м туре АПЛ «Ливерпуль» встречался с «МЮ». Тогда при счете 0:0 Мане убегал в опасную атаку, но судья остановил матч, хотя до конца игры оставалось еще шесть секунд. Как известно, обычно в таких ситуациях арбитр дает футболистом довести эпизод до конца.

Пожалуй, самый громкий конфликт между Клоппом и Тирни произошел в декабре 2021 года в матче «Ливерпуля» против того же «Тоттенхэма».

Тогда Тирни не удалил Кейна за подкат против Робертсона, но когда сам Эндрю совершил похожий подкат, Пол показал ему красную. В том же матче арбитр проигнорировал фол на Жоте, нарушение вполне тянуло на одиннадцатиметровый. После игры Клопп бросил Тирни свое знаменитое: «У меня нет проблем с судьями – только с тобой».

Это далеко не единственные стычки Пола и Юргена, но, пожалуй, самые известные.

А какой матч «Ливерпуля» с судейством Тирни запомнился больше всего вам? Делитесь воспоминаниями в комментариях.