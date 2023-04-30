LFC 2020
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Клопп готов оставить Милнера в «Ливерпуле», но ветерана привлекает «Брайтон»

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По словам Пола Джойса из The Times, переход в «Брайтон» — реальная возможность для Джеймса Милнера.

Известно, что Юрген Клопп готов оставить ветерана в составе «Ливерпуля» еще на год.

Однако перспектива получить больше игрового времени в «Брайтоне» нравится Милнеру, который в этом сезоне отыграл в Премьер-лиге всего 751 минуту.

«Бернли» также проявляет интерес к 37-летнему игроку - команда Винсена Компани стремится усилить состав перед возвращением в высший дивизион.

Сам Милнер больше склоняется к «Брайтону», поскольку у Адама Лаллана есть план, как использовать опыт футболиста в команде.

4 комментария

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Ненавидящий2.0
Вот по человечески понимаешь, что для того, чтобы Милнер получал больше игрового времени надо расставаться, но вот всё равно как-то не хочется
+2
0
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Basalai Yauheni
Бернли ещё ладно, но какое время в Брайтоне он получит, мне непонятно.
+1
0
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Санжар Уразбаев
Этот чел машина не хуже Роналду , очень большая потеря для нас , хочется что б остался ибо он тот самый дядкя который мотивирует молодеж и поддерживает их направляет и подсказывает что как , он вроде отыграл на всех позициях на поле , опыт просто зашкаливает , ему надо закончить карьеру в Ливере , будет просто бомба , выиграет еще паручку трофеев и можно в Саудовскую Аравия на подработку ))
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Санжар Уразбаев
Было бы круто еще если бы как Джеррард стал тренером молодежки Ливера
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