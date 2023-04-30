По словам Пола Джойса из The Times, переход в «Брайтон» — реальная возможность для Джеймса Милнера.

Известно, что Юрген Клопп готов оставить ветерана в составе «Ливерпуля» еще на год.

Однако перспектива получить больше игрового времени в «Брайтоне» нравится Милнеру, который в этом сезоне отыграл в Премьер-лиге всего 751 минуту.

«Бернли» также проявляет интерес к 37-летнему игроку - команда Винсена Компани стремится усилить состав перед возвращением в высший дивизион.

Сам Милнер больше склоняется к «Брайтону», поскольку у Адама Лаллана есть план, как использовать опыт футболиста в команде.