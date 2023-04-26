Практически не получил шанса проявить себя.

«Это был интересный сезон, но я многому научился, − сказал Фабиу Карвалью в интервью HypeBeast, оценив последний год в клубе. − Я бы, конечно, хотел получить больше минут, но я думаю, что получил много ценных уроков, которые помогут мне совершенствоваться в будущем».

Когда его спросили о том, чему он больше всего научился на «Энфилде», молодой игрок добавил: «Терпению и важности использования своих шансов. В таком клубе, как «Ливерпуль», ты должен быть готов выйти на поле и рассчитывать на себя, когда тебя выбрали».

Летом Карвалью может быть продан или отправлен в аренду для получения игровой практики. Клоппа обвиняют в том, что он не использовал игрока не по назначению. За весь сезон парень сыграл полностью только одну игру.