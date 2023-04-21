LFC 2020
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Жота больше года не забивал за «Ливерпуль». Сейчас у него 4 гола за последнюю неделю

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Футбол Футбол

Возвращает свою былую форму.

Последний год для хавбека «Ливерпуля» Диогу Жоты выдался очень сложным. В августе он выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия, вернулся, а затем в октябре получил повреждение берцовой кости − еще минус практически четыре месяца без футбола. Естественно, что португалец не поехал в Катар на чемпионат мира.

Юрген Клопп не форсировал возвращение игрока, даже несмотря на то, что весь сезон клуб страдает от травмы и доступность одного футболиста была очень важной. Команда откатилась от борьбы за чемпионство и пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Диогу Жота наконец забил гол, а потом следом и второй − пострадал «Лидс». Этот же трюк вингер повторил в ворота «Форест». Вот как это было.

Трент подал угловой с правого фланга, мяч после серии рикошетов оказался у Фабиньо, который неудачно пробил в створ. Благо практически на ленточке стоял Жота, сработавший головой и перенаправивший мяч куда надо.

Во втором случае − чистое мастерство португальца. Робертсон навесил со штрафного, Жота принял мяч на грудь, не дал ему опуститься на газон и точно пробил по воротам.

«Форест» удалось дважды отыграться со счетов 1:0 и 2:1, но Мохамед Салах смог забить третий мяч.

6 комментариев

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MaxB
Координация у него отличная, конечно. При втором голе как подработал и сложился. А то смотришь на некоторых дровосеков - мяч на уровне пояса - всё, паралич, ничего не гнётся
+7
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+7
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MarmyshLFC
Главное без травм и за атаку можно быть спокойными
+3
0
+3
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Ivan Ermolenko
Он с таким лицом сейчас празднует, будто показывает - какой Гакпо и Нуньес? это мое место! Накупили пока болел, блин!
+2
-1
+1
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Арман Мартиросян
Эх, такой шикарный игрок, но травмы постоянно мешают.
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aseke
Топчик
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Дмитрий Нагорный
Ну вообще-то у человека были травмы, так написал как будто он играл в каждой игре как Салах к примеру
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