Возвращает свою былую форму.

Последний год для хавбека «Ливерпуля» Диогу Жоты выдался очень сложным. В августе он выбыл на месяц из-за травмы подколенного сухожилия, вернулся, а затем в октябре получил повреждение берцовой кости − еще минус практически четыре месяца без футбола. Естественно, что португалец не поехал в Катар на чемпионат мира.

Юрген Клопп не форсировал возвращение игрока, даже несмотря на то, что весь сезон клуб страдает от травмы и доступность одного футболиста была очень важной. Команда откатилась от борьбы за чемпионство и пытается зацепиться за зону Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Диогу Жота наконец забил гол, а потом следом и второй − пострадал «Лидс». Этот же трюк вингер повторил в ворота «Форест». Вот как это было.

Трент подал угловой с правого фланга, мяч после серии рикошетов оказался у Фабиньо, который неудачно пробил в створ. Благо практически на ленточке стоял Жота, сработавший головой и перенаправивший мяч куда надо.

Во втором случае − чистое мастерство португальца. Робертсон навесил со штрафного, Жота принял мяч на грудь, не дал ему опуститься на газон и точно пробил по воротам.

«Форест» удалось дважды отыграться со счетов 1:0 и 2:1, но Мохамед Салах смог забить третий мяч.