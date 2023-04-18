23 комментария

🤓🧠 Клопп придумал как решить проблему с центральным полузащитником. Теперь там будет играть Трент. Но есть новая задача - найти правого защитника
Помогите Юргену найти защитника!
По словам Фрейзера Флетчера из Football Insider, «Ливерпуль» нацелен на приобретение нового правого защитника, поскольку Юрген Клопп впечатлен игрой Трента в центре поля и планирует использовать его там на постоянной основе.
Трент теперь займет позицию шестерки или восьмерки, когда «Ливерпуль» будет переходить в атаку.
Подобный эксперимент отлично зарекомендовал себя в матче против «Лидс Юнайтед», где Александер-Арнолд отдал две голевые передачи, а мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 6:1.
Эта затея вынуждает Юргена Клоппа задуматься над приобретением нового правого защитника, чтобы закрыть брешь в обороне. Конкретных имен пока нет.
Таким образом Клопп может оригинально решить проблему с центральным полузащитником, которого болельщики «Ливерпуля» призывают подписать уже несколько лет.
Кого бы вы хотели увидеть новым правым защитником?
Да и смена позиции для Трента не решит все проблемы, так как нужно еще 2 добротных полузащитника, учитывая то, что летом весь балласт из полузащиты уйдет.
В условиях конкуренции Ливерпуль не потянет ни ставки условных Реала и Сити, ни тем более космическую ЗП на уровне 400к в неделю.
и не спешите на Джуде ставить крест, летом он (!) никуда не уйдет (!) из Дортмунда
А из полузащиты хотелось бы райса и маунта