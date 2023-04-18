23 комментария

Помогите Юргену найти защитника!

По словам Фрейзера Флетчера из Football Insider, «Ливерпуль» нацелен на приобретение нового правого защитника, поскольку Юрген Клопп впечатлен игрой Трента в центре поля и планирует использовать его там на постоянной основе.

Трент теперь займет позицию шестерки или восьмерки, когда «Ливерпуль» будет переходить в атаку.

Подобный эксперимент отлично зарекомендовал себя в матче против «Лидс Юнайтед», где Александер-Арнолд отдал две голевые передачи, а мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 6:1.

Эта затея вынуждает Юргена Клоппа задуматься над приобретением нового правого защитника, чтобы закрыть брешь в обороне. Конкретных имен пока нет.

Таким образом Клопп может оригинально решить проблему с центральным полузащитником, которого болельщики «Ливерпуля» призывают подписать уже несколько лет.

Кого бы вы хотели увидеть новым правым защитником?