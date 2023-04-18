LFC 2020
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🤓🧠 Клопп придумал как решить проблему с центральным полузащитником. Теперь там будет играть Трент. Но есть новая задача - найти правого защитника

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Помогите Юргену найти защитника!

По словам Фрейзера Флетчера из Football Insider, «Ливерпуль» нацелен на приобретение нового правого защитника, поскольку Юрген Клопп впечатлен игрой Трента в центре поля и планирует использовать его там на постоянной основе.

Трент теперь займет позицию шестерки или восьмерки, когда «Ливерпуль» будет переходить в атаку.

Подобный эксперимент отлично зарекомендовал себя в матче против «Лидс Юнайтед», где Александер-Арнолд отдал две голевые передачи, а мерсисайдцы разгромили соперника со счетом 6:1.

Эта затея вынуждает Юргена Клоппа задуматься над приобретением нового правого защитника, чтобы закрыть брешь в обороне. Конкретных имен пока нет.

Таким образом Клопп может оригинально решить проблему с центральным полузащитником, которого болельщики «Ливерпуля» призывают подписать уже несколько лет.

Кого бы вы хотели увидеть новым правым защитником?

23 комментария

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Snid
До Клоппа это уже придумали болельщики Ливерпуля на спортсе)))
+34
0
+34
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Yri Yrov
Ответ Snid
До Клоппа это уже придумали болельщики Ливерпуля на спортсе)))
Клопп сам все понимал, он просто не хотел менять свою систему где крайки атакуют как вингеры и это работало до поры до времени, вот пришло время переосмыслить все
+14
0
+14
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Lord Baium
Жаль, что Цимикас левый. Он очень крутой, хотя приходил конкретно сидеть под Роббо. Однако, Цимикас порой лучше Робертсона играет и это вдвойне обидно, что у нас два классных ЛЗ, а ПЗ мертвые.
Да и смена позиции для Трента не решит все проблемы, так как нужно еще 2 добротных полузащитника, учитывая то, что летом весь балласт из полузащиты уйдет.
+12
0
+12
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Мурад Гамзаев
Давно пора. По своим скиллам Трент как раз цпз, и физика позволит использовать его в интенсивном прессинге, пас у него прекрасный, удар тоже
+5
0
+5
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Футбольный экспертъ
Рис Джеймс был бы отличным вариантом, Боэли далеко не Абрамович, не удивлюсь если в Челси продолжится развал
+4
0
+4
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Lord Baium
Жаль, что Цимикас левый. Он очень крутой, хотя приходил конкретно сидеть под Роббо. Однако, Цимикас порой лучше Робертсона играет и это вдвойне обидно, что у нас два классных ЛЗ, а ПЗ мертвые. Да и смена позиции для Трента не решит все проблемы, так как нужно еще 2 добротных полузащитника, учитывая то, что летом весь балласт из полузащиты уйдет.
согласен , Цимикас топ , даже удивительно что при таком дефиците ЛЗ , Клопп умудрился найти двух отличных игроков на эту позицию за копейки
+3
0
+3
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Arman Serik
Как же хочу чтобы купили Канселу
+2
0
+2
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26cfrh4wrm
Да я это в фифа20 еще придумал, вы че?
+2
-1
+1
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untilofend
надо брать канселу вроде он пепу не нужен а бавария не собирается покупать
+1
0
+1
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Мурад Гамзаев
Ответ Sergey Kuznetsov
помнится Саутгейт его уже пробовал в полузащите и вышло не особо) скорее всего потому что это Саутгейт) но факт остается фактом! а если пофантазировать, то сложно придумать более идеальную полузащиту на данным момент, чем Трент, Райс и Джуд
Ну от Джуда они уже отказались) Джуд вероятно поедет либо в сити либо в реал. Райса тоже дешево не отдадут, но в целом конечно в ливере он бы пришёлся ко двору
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Sergey Kuznetsov
Ответ untilofend
надо брать канселу вроде он пепу не нужен а бавария не собирается покупать
мне кажется он в коллектив не впишется, уж слишком он истеричный
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Stewee
Ответ Arman Serik
Как же хочу чтобы купили Канселу
В этом нет смысла, потому что Канселу ничем не лучше Трента в защите. А при переводе Трента полузащиту от ПЗ будет требоваться более высокий уровень защиты, чтобы страховать справа Трента и Салаха.
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Stewee
Ответ Sergey Kuznetsov
правильно говорить не "не потянет", а "не захочет понятуть"
Даже если ФСГ захочет, они не смогут тягаться с финансами шейхов.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Stewee
Беллингем сможет перейти в Ливерпуль только если реально хочет играть у Клоппа. Можно еще поиграть год в Дортмунде и летом 2024 при оставшемся годе контракта переходить по более низкой цене. В условиях конкуренции Ливерпуль не потянет ни ставки условных Реала и Сити, ни тем более космическую ЗП на уровне 400к в неделю.
правильно говорить не "не потянет", а "не захочет понятуть"
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Stewee
Ответ Sergey Kuznetsov
я имел ввиду сборную) на такой состав в Ливерпуле рассчитывать сильно опрометчиво) и не спешите на Джуде ставить крест, летом он (!) никуда не уйдет (!) из Дортмунда
Беллингем сможет перейти в Ливерпуль только если реально хочет играть у Клоппа. Можно еще поиграть год в Дортмунде и летом 2024 при оставшемся годе контракта переходить по более низкой цене.
В условиях конкуренции Ливерпуль не потянет ни ставки условных Реала и Сити, ни тем более космическую ЗП на уровне 400к в неделю.
0
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0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Мурад Гамзаев
Моя ставка, именно этим летом он и уйдет либо в сити либо в реал. А насчет ливера, ну, как бы райса они забирать обязаны, либо заберет МЮ или челси
учитывая, что Райс у Ливерпуля в приоритете не числится, рассчитывать на его трансфер не стоит
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Мурад Гамзаев
Ответ Sergey Kuznetsov
я имел ввиду сборную) на такой состав в Ливерпуле рассчитывать сильно опрометчиво) и не спешите на Джуде ставить крест, летом он (!) никуда не уйдет (!) из Дортмунда
Моя ставка, именно этим летом он и уйдет либо в сити либо в реал. А насчет ливера, ну, как бы райса они забирать обязаны, либо заберет МЮ или челси
0
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Мурад Гамзаев
Ну от Джуда они уже отказались) Джуд вероятно поедет либо в сити либо в реал. Райса тоже дешево не отдадут, но в целом конечно в ливере он бы пришёлся ко двору
я имел ввиду сборную) на такой состав в Ливерпуле рассчитывать сильно опрометчиво)
и не спешите на Джуде ставить крест, летом он (!) никуда не уйдет (!) из Дортмунда
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Мурад Гамзаев
Давно пора. По своим скиллам Трент как раз цпз, и физика позволит использовать его в интенсивном прессинге, пас у него прекрасный, удар тоже
помнится Саутгейт его уже пробовал в полузащите и вышло не особо) скорее всего потому что это Саутгейт) но факт остается фактом! а если пофантазировать, то сложно придумать более идеальную полузащиту на данным момент, чем Трент, Райс и Джуд
0
0
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Emir Bekbolotov
Ответ sinkindragon@gmail.com
согласен , Цимикас топ , даже удивительно что при таком дефиците ЛЗ , Клопп умудрился найти двух отличных игроков на эту позицию за копейки
Последние полгода пристально слежу на Цимикасом, и скажу честнo: играет он ужасно, много потерь мяча, вышел на замену в лч в концовке и за 2 минуты успел стать худшим: желтая карточка а потом и чуть пенальти не привез
+1
-1
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Stewee
Если Трента переводить в центр полузащиты, то видится роль правой восьмерки. Тут можно и у Пепа подглядеть его решение с КДБ, когда Кевин забегает справа и простреливает или навешивает. Вот тут и пригодится одно из самых сильных умений Трента.
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Emir Bekbolotov
Фримпонг хороший пз вместо трента
А из полузащиты хотелось бы райса и маунта
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Dr. Dre_123
Пусть посмотрят на Додо из Фиорентины неплохой вариант, или Кайл Уокер Питерса можно забрать из Саутгемптона
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