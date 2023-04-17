В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Лидсом» (6:1). До встречи с командой Хави Грасии ливерпульцы проиграли 3 из последних 5 матчей, и еще 2 сыграли вничью. Кажется, разгром «Лидса» изменил настроения в коллективе Клоппа – только взгляните на фото со свежей тренировки.

Луис Диас вернулся после травмы и готов помогать.

Дарвин Нуньес оформил гол после выхода на замену.

Вирджила никогда не теряет улыбку.

Кертис Джонс радуется даже несмотря на скромные индивидуальные перформансы.

Довольный игровым временем Тиаго.

Радостный Салах.

А вот и самая результативная пара фулбэков в лиге.

Трента прорвало – отдал 3 голевые в последних двух играх.

Мо уверен в себе.

А Юрген Клопп – на позитиве. Тут ничего не меняется.