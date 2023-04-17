«Ливерпуль» ожил после разгрома «Лидса». Мы давно не видели таких улыбок
В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Лидсом» (6:1). До встречи с командой Хави Грасии ливерпульцы проиграли 3 из последних 5 матчей, и еще 2 сыграли вничью. Кажется, разгром «Лидса» изменил настроения в коллективе Клоппа – только взгляните на фото со свежей тренировки.
Луис Диас вернулся после травмы и готов помогать.
Дарвин Нуньес оформил гол после выхода на замену.
Вирджила никогда не теряет улыбку.
Кертис Джонс радуется даже несмотря на скромные индивидуальные перформансы.
Довольный игровым временем Тиаго.
Радостный Салах.
А вот и самая результативная пара фулбэков в лиге.
Трента прорвало – отдал 3 голевые в последних двух играх.
Мо уверен в себе.
А Юрген Клопп – на позитиве. Тут ничего не меняется.
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