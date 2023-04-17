LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» ожил после разгрома «Лидса». Мы давно не видели таких улыбок

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Юрген Клопп Юрген Клопп
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Луис Диас Луис Диас
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Мохамед Салах Мохамед Салах
Футбол Футбол

В 31-м туре АПЛ «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Лидсом» (6:1). До встречи с командой Хави Грасии ливерпульцы проиграли 3 из последних 5 матчей, и еще 2 сыграли вничью. Кажется, разгром «Лидса» изменил настроения в коллективе Клоппа – только взгляните на фото со свежей тренировки.

Луис Диас вернулся после травмы и готов помогать.

Дарвин Нуньес оформил гол после выхода на замену.

Вирджила никогда не теряет улыбку.

Кертис Джонс радуется даже несмотря на скромные индивидуальные перформансы.

Довольный игровым временем Тиаго.

Радостный Салах.

А вот и самая результативная пара фулбэков в лиге.

Трента прорвало – отдал 3 голевые в последних двух играх.

Мо уверен в себе.

А Юрген Клопп – на позитиве. Тут ничего не меняется.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_El Nino_
Это уже 3 или 4 "переломный момент" за сезон) поэтому давайте уже хоть делом подтвердим свои амбиции.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Давлетчин
Жду разгрома Ноттингема.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Помнится после побед над Борнмутом и МЮ так же были счастливыми)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
untilofend
Ответ Дима Колесов
Где карвальо, и что с ним происходит?!
тоже интересно почему он так резко "пропал"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Колесов
Где карвальо, и что с ним происходит?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий