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«Ему еще есть, что предложить». Стэн Коллимор считает, что «Ливерпулю» стоит задуматься над трансфером Садьо Мане

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Весомые аргументы.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор призвал «красных» повторно подписать Садио Мане, так как его карьера в мюнхенской «Баварии» пошла не так, как планировалось.

В интервью журналу Sunday People он сказал:

«После событий в раздевалке мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе я бы сделал ставку на Мане и посмотрел, сможет ли Юрген Клопп вместе с ним вернуть команду в нужное русло.

Дарвин Нуньес готов взять на себя роль Бобби Фирмино, а с Мане и Салахом по обе стороны от него, а также с Луисом Диасом, Коди Гакпо и Диогу Жотой в качестве очень, очень хороших дублеров, «Ливерпулю» понадобятся только правый и центральный защитники, чтобы собрать блестящую команду. Мане еще есть, что предложить, и если после того, как он ударил Лероя Сане, его можно купить по сниженной цене, то я бы позвал его».

Как бы вы отнеслись к возвращению Мане в «Ливерпуль»?

 

3 комментария

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S.Laposter
Прошлому нужно оставаться в прошлом.
+6
0
+6
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Отвёртка
Его ставить некуда. А роль фирмино на себя возьмёт гакпо, так же за мячом в центр спускается
+3
0
+3
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Санжар Уразбаев
Если согласится на снижение зп и не выяснять кто круче он или Мо то тогда ладно
+2
0
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