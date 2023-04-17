Весомые аргументы.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор призвал «красных» повторно подписать Садио Мане, так как его карьера в мюнхенской «Баварии» пошла не так, как планировалось.

В интервью журналу Sunday People он сказал:

«После событий в раздевалке мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе я бы сделал ставку на Мане и посмотрел, сможет ли Юрген Клопп вместе с ним вернуть команду в нужное русло.

Дарвин Нуньес готов взять на себя роль Бобби Фирмино, а с Мане и Салахом по обе стороны от него, а также с Луисом Диасом, Коди Гакпо и Диогу Жотой в качестве очень, очень хороших дублеров, «Ливерпулю» понадобятся только правый и центральный защитники, чтобы собрать блестящую команду. Мане еще есть, что предложить, и если после того, как он ударил Лероя Сане, его можно купить по сниженной цене, то я бы позвал его».

Как бы вы отнеслись к возвращению Мане в «Ливерпуль»?