«Ему еще есть, что предложить». Стэн Коллимор считает, что «Ливерпулю» стоит задуматься над трансфером Садьо Мане
Весомые аргументы.
Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор призвал «красных» повторно подписать Садио Мане, так как его карьера в мюнхенской «Баварии» пошла не так, как планировалось.
В интервью журналу Sunday People он сказал:
«После событий в раздевалке мюнхенской «Баварии» на прошлой неделе я бы сделал ставку на Мане и посмотрел, сможет ли Юрген Клопп вместе с ним вернуть команду в нужное русло.
Дарвин Нуньес готов взять на себя роль Бобби Фирмино, а с Мане и Салахом по обе стороны от него, а также с Луисом Диасом, Коди Гакпо и Диогу Жотой в качестве очень, очень хороших дублеров, «Ливерпулю» понадобятся только правый и центральный защитники, чтобы собрать блестящую команду. Мане еще есть, что предложить, и если после того, как он ударил Лероя Сане, его можно купить по сниженной цене, то я бы позвал его».
Как бы вы отнеслись к возвращению Мане в «Ливерпуль»?
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