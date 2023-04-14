Сенегалец не первый раз ведет себя агрессивно.

После матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

По информации журналиста Brut Папа Махмуда Гуйе, Лерой Сане назвал Садьо Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.

А вот английская Sunday Mirror сообщила, что за несколько дней до матча у Мане умерла родная тетя – она скончалась в минувшие выходные в Сенегале, причем «Бавария» была в курсе траура сенегальца.

Но вряд ли это можно считать поводом нападать на одноклубника, тем более что похожее поведение было замечено за Мане и ранее в «Ливерпуле».

Среди вариантов наказания за агрессивное поведение рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого. На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, кроме того «Бавария» оштрафовала Садьо примерно на 500 тысяч евро.