Английские СМИ выяснили возможную причину агрессивного поведения Мане, но к этой версии есть большие вопросы❌❌❌
Сенегалец не первый раз ведет себя агрессивно.
После матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
По информации журналиста Brut Папа Махмуда Гуйе, Лерой Сане назвал Садьо Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.
А вот английская Sunday Mirror сообщила, что за несколько дней до матча у Мане умерла родная тетя – она скончалась в минувшие выходные в Сенегале, причем «Бавария» была в курсе траура сенегальца.
Но вряд ли это можно считать поводом нападать на одноклубника, тем более что похожее поведение было замечено за Мане и ранее в «Ливерпуле».
Среди вариантов наказания за агрессивное поведение рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого. На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, кроме того «Бавария» оштрафовала Садьо примерно на 500 тысяч евро.
Однако, на спортсе ооооочень много расистов и для них вполне нормально называть африканцев черными, нигерами, загорелыми, угольками, кидать в личку им эмодзи обезьян и бананов. И абсолютно все подобные эпитеты используются для уничижения. Так что даже в предыдущих постах по этой теме многие осудили Мане, а Сане только слегка пожурили.