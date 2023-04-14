LFC 2020
Блог

Английские СМИ выяснили возможную причину агрессивного поведения Мане, но к этой версии есть большие вопросы❌❌❌

Бавария Бавария
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Лерой Сане Лерой Сане
Садьо Мане Садьо Мане
Футбол Футбол

Сенегалец не первый раз ведет себя агрессивно.

После матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

По информации журналиста Brut Папа Махмуда Гуйе, Лерой Сане назвал Садьо Мане черным дерьмом. После этого между футболистами «Баварии» и завязалась потасовка.

А вот английская Sunday Mirror сообщила, что за несколько дней до матча у Мане умерла родная тетя – она скончалась в минувшие выходные в Сенегале, причем «Бавария» была в курсе траура сенегальца.

Но вряд ли это можно считать поводом нападать на одноклубника, тем более что похожее поведение было замечено за Мане и ранее в «Ливерпуле».

Среди вариантов наказания за агрессивное поведение рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого. На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, кроме того «Бавария» оштрафовала Садьо примерно на 500 тысяч евро.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Ответ Lord Baium
С одной стороны не стоит распускать руки и надо бы такие конфликты все равно решать словесно, но с другой стороны с чего Сане решил, что вообще позволительно оскорблять другого человека, тем более таким гнусным образом? Однако, на спортсе ооооочень много расистов и для них вполне нормально называть африканцев черными, нигерами, загорелыми, угольками, кидать в личку им эмодзи обезьян и бананов. И абсолютно все подобные эпитеты используются для уничижения. Так что даже в предыдущих постах по этой теме многие осудили Мане, а Сане только слегка пожурили.
Научись отделять факты от оскорблений. Называя африканца черным, мы не закладываем в это слово цель унизить человека, обозвать его. То же самое, когда нас называют белыми (это тупо факт). Уголек, загорелый, сметана и прочее зачастую тоже произносится в шуточной форме, без намерения унизить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
Ответ Ivan Ivanych
А кто он? Негр и в африке негр, не беляк же он. Негры самые главные оасисты, они называют белых белыми, а потом о расизме пищат...
Тебя снежком называли бы тоже недалекие расисты, но таких случаев несравнительно меньше, чем даже ты тут расписал негрнегрнегрнегр. Речь о воспитании. Люди подобные тебе и азиатов называют желтыми и узкоглазыми. Для тебя это норма и тебе нужно просто к этому придти, подумав, почему так делать не хорошо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Ответ Lord Baium
С одной стороны не стоит распускать руки и надо бы такие конфликты все равно решать словесно, но с другой стороны с чего Сане решил, что вообще позволительно оскорблять другого человека, тем более таким гнусным образом? Однако, на спортсе ооооочень много расистов и для них вполне нормально называть африканцев черными, нигерами, загорелыми, угольками, кидать в личку им эмодзи обезьян и бананов. И абсолютно все подобные эпитеты используются для уничижения. Так что даже в предыдущих постах по этой теме многие осудили Мане, а Сане только слегка пожурили.
А кто он? Негр и в африке негр, не беляк же он. Негры самые главные оасисты, они называют белых белыми, а потом о расизме пищат...
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lord Baium
С одной стороны не стоит распускать руки и надо бы такие конфликты все равно решать словесно, но с другой стороны с чего Сане решил, что вообще позволительно оскорблять другого человека, тем более таким гнусным образом?

Однако, на спортсе ооооочень много расистов и для них вполне нормально называть африканцев черными, нигерами, загорелыми, угольками, кидать в личку им эмодзи обезьян и бананов. И абсолютно все подобные эпитеты используются для уничижения. Так что даже в предыдущих постах по этой теме многие осудили Мане, а Сане только слегка пожурили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий