С Габби шутить нельзя.

Бывшего нападающего «Астон Виллы» и нынешнего эксперта talkSPORT Габриэля Агбонлахора так задели высказывания Юргена Клоппа, что при возможности он каждый раз старается уколоть главного тренера «Ливерпуля».

На этот раз Агбонлахор связал их размолвку с кризисом «красных» в этом сезоне:

«Это тренер, который был недоволен тем, что я ругал «Манчестер Юнайтед», как и каждый эксперт в мире в то время, когда их разгромил «Брэнтфорд». Он сказал, что я не проявлял мощный характер и менталитет, когда играл против «Ливерпуля», но мистер Менталитет никак не помог команде с тех пор, как он сделал этот комментарий, потому что «Ливерпуль» ужасен. Возможно, это карма настигла Юргена Клоппа, защищающего своих заклятых соперников «Манчестер Юнайтед». Сконцентрировался бы на своей команде, в этом сезоне он был плохим тренером. Он потерял свою искру. Если в следующем сезоне они снова будут в миллионе миль от топ-клубов, они избавятся от Юргена Клоппа. В следующем сезоне он будет находиться под давлением».

В начале сезона Агбонлахор действительно безостановочно критиковал свой бывший клуб, и перед матчем между манкунианцами и «Ливерпулем» Клопп защитил будущих соперников:

«У «Юнайтед» была не лучшая неделя. Вы все [журналисты] сыграли свою роль. Ну не конкретно вы. Если честно, мы в такой момент забываем о том, как хорош был «Брентфорд».

Я слушал радио TalkSport в машине по дороге домой, там говорил Габи... Агбонлахор проигрывал нам 0:6 в мой первый год работы в Англии. Не припомню тогда его мощного характера на поле.

После его слов о «Юнайтед» в том шоу я уже собирался звонить им в студию. Я хотел позвонить и сказать, что он забыл, что сам был футболистом. Это было невообразимо. Если уж бывшие футболисты дошли до такого, можете представить, что происходит у остальных».

Это единственный раз, когда тренер мерсисайдцев говорил о Габриэле.

Нет сомнений, что нынешний сезон пошел не по плану Клоппа, но Агбонлахор, пожалуй, преувеличивает, говоря о том, что он имеет к этому отношение.