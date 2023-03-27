Стивен Джеррард рассказал о встрече с Юргеном Клоппом перед финалом Лиги чемпионов в мае прошлого года.

«Юрген выгуливал собаку, я сидел на улице с одним из моих друзей и парой пинт пива. Я крикнул, чтобы пожелать ему удачи. Я думал, что он будет весь в себе. А он сказал мне: «Нет, нет, нет. Иди в бар и принеси мне пинту». Я так и сделал. В итоге он выпил две или три пинты, выкурил пару сигарет, а его собака терпеливо ждала».

«Мы хорошо поболтали, наверное, больше часа. Говорили о футболе, о жизни в Ливерпуле, планах на будущее. Он был просто отличной компанией, и это не было похоже на футбольную среду - Юрген в своей обычной одежде, с собакой».

«Юрген был очень мил с моим другом, чтобы он поучаствовал в разговоре, я думаю, что это многое говорит о Юргене. Он хороший, скромный парень и в то же время один из самых одаренных тренеров в истории футбола. Для меня это особенный человек».