Помните итальянскую телеведущую, которая обещала голой пробежать по полю «Камп Ноу»? Она беременна от бывшего вратаря «Ливерпуля»🤰
Стремительное развитие романа с немецким голкипером.
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта в октябре прошлого года пообещала прийти голой на ответный матч между «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».
31-летняя итальянка дала обещание сделать это при условии, если в первом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы одержат разгромную победу с разницей более чем в три мяча. Голой выходить на поле не пришлось – «Барса» тогда проиграла.
Вскоре и Леотты завязался роман с бывшим голкипером «Ливерпуля» Лорисом Кариусом.
А накануне появились слухи о беременности итальянки, которые она сама же и подтвердила.
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