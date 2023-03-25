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Помните итальянскую телеведущую, которая обещала голой пробежать по полю «Камп Ноу»? Она беременна от бывшего вратаря «Ливерпуля»🤰

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Стремительное развитие романа с немецким голкипером.

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта в октябре прошлого года пообещала прийти голой на ответный матч между «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».

Итальянская ведущая Дилетта Леотта отпраздновала день рождения, пойдя на маленькую хитрость (фото)

31-летняя итальянка дала обещание сделать это при условии, если в первом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы одержат разгромную победу с разницей более чем в три мяча. Голой выходить на поле не пришлось – «Барса» тогда проиграла.

Вскоре и Леотты завязался роман с бывшим голкипером «Ливерпуля» Лорисом Кариусом.

А накануне появились слухи о беременности итальянки, которые она сама же и подтвердила.

2 комментария

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Yarski
Очень красивая пара, Кариусу не повезло в карьере, зато повезло на личном
+4
-1
+3
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Hella black
Хоть в чём-то Кариусу повезло ! Удаче им обоим и малому
+12
-2
+10
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