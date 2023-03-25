Стремительное развитие романа с немецким голкипером.

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта в октябре прошлого года пообещала прийти голой на ответный матч между «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».

31-летняя итальянка дала обещание сделать это при условии, если в первом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы одержат разгромную победу с разницей более чем в три мяча. Голой выходить на поле не пришлось – «Барса» тогда проиграла.

Вскоре и Леотты завязался роман с бывшим голкипером «Ливерпуля» Лорисом Кариусом.

А накануне появились слухи о беременности итальянки, которые она сама же и подтвердила.