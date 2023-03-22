Нужно будет попотеть.

Мохамед Салах забил очередной гол за сборную Египта в отборочном матче Кубка африканских наций против Малави в пятницу вечером.

Салах был в роли капитана команды и отметился забитым мячом уже через 20 минут. Гол Мохамеда удвоил преимущество египтян.

Звездный египтянин забил 50 голов за сборную, потратив всего 87 матчей.

Египет снова сыграет с Малави во вторник.

Рекорд по количеству голов за сборную Египта принадлежит Хусаму Хасану - 68. Любопытно, что рекордсмен потратил на это 168 матчей - почти в два раза больше, чем Салаху понадобилось, чтобы забить 50 голов.

Напомним, что Салах забил 22 мяча и отдал 11 голевых передач в 39 играх за «Ливерпуль» в этом сезоне.