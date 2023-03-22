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🥳 Юбилей! Салах добился гроссмейстерского результата - 50 голов за сборную. Ждем рекорд?

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Нужно будет попотеть.

Мохамед Салах забил очередной гол за сборную Египта в отборочном матче Кубка африканских наций против Малави в пятницу вечером.

Салах был в роли капитана команды и отметился забитым мячом уже через 20 минут. Гол Мохамеда удвоил преимущество египтян.

Mısır Malavi'yi Salah ile devirdi

Звездный египтянин забил 50 голов за сборную, потратив всего 87 матчей.

Египет снова сыграет с Малави во вторник.

Рекорд по количеству голов за сборную Египта принадлежит Хусаму Хасану - 68. Любопытно, что рекордсмен потратил на это 168 матчей - почти в два раза больше, чем Салаху понадобилось, чтобы забить 50 голов.

Напомним, что Салах забил 22 мяча и отдал 11 голевых передач в 39 играх за «Ливерпуль» в этом сезоне.

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