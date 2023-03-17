8 комментариев

Непопулярное мнение.

«Я чувствую, как он говорит себе, что может все изменить, - сказал Дитмар Хаманн Sky Sports о Юргене Клоппе.

«Если они не приведут новых игроков, то я не думаю, что он останется, потому что не могу себе это представить, если у него не будет даже маленького шанса побороться за титул. Конкуренция огромна.

Я думаю, что было бы лучше для обеих сторон, если бы они разошлись летом.

Команда разваливается уже несколько месяцев. Для тренера, который был рядом так долго, я думаю, что исправить это почти невозможно», - добавил немец.

Пока нет никаких разговоров о том, что Клопп может покинуть «Энфилд» - болельщики и руководство полностью поддерживают немца.

И все же, позиция Хаманна имеет право быть - как вы считаете, может действительно Клопп прошел свой пик в «Ливерпуле»?