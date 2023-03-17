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😧 «Клоппу и «Ливерпулю» нужно расстаться летом - так будет лучше для всех». Дитмар Хаманн считает, что немцу стоит сменить команду

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Дитмар Хаманн Дитмар Хаманн
Футбол Футбол

Непопулярное мнение.

«Я чувствую, как он говорит себе, что может все изменить, - сказал Дитмар Хаманн Sky Sports о Юргене Клоппе.

«Если они не приведут новых игроков, то я не думаю, что он останется, потому что не могу себе это представить, если у него не будет даже маленького шанса побороться за титул. Конкуренция огромна.

Dietmar Hamann is latest former Liverpool star to blast 'astonishing' furlough decision - Mirror Online

Я думаю, что было бы лучше для обеих сторон, если бы они разошлись летом.

Команда разваливается уже несколько месяцев. Для тренера, который был рядом так долго, я думаю, что исправить это почти невозможно», - добавил немец.

Пока нет никаких разговоров о том, что Клопп может покинуть «Энфилд» - болельщики и руководство полностью поддерживают немца.

И все же, позиция Хаманна имеет право быть - как вы считаете, может действительно Клопп прошел свой пик в «Ливерпуле»?

8 комментариев

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Александр Высочкин
Вот кого гнать надо это FSG и Арсенальский мед штаб а Юргена оставьте в покое
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Аслан Бакиров
Что за мир, чуть поскользнулся на выход. Ферги с манками сколько лет строили, ломали и строили, Венгер с арсеналом в четверка всегда были. Замены клоппа нету в ближайшем будущем, дайте ему поработать ёптгдк
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MaxB
Написано же: если не будет новых игроков, то лучше разойтись - ежу понятно, что этот состав выжат и даже такой тренер будет бессилен.

Неясно, что Хаманн в этом случае предлагает - смириться, разогнать всех и превратиться в Эвертон?
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Александр Высочкин
Ответ Ненавидящий2.0
а я другого и не жду в случае отставки, потом бы всех этих умников послушать, которые сейчас Клоппа в шею гонят
Привет да не слушайте этого Хамана никуда Юрген не уйдёт, он не заминимый на следующий год выстроит новый Ливерпуль
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Ненавидящий2.0
Ответ az za
А нет такого.... Ещё и с учётом скупердяев владельцев..... Только эксперименты а ля Роджерс
а я другого и не жду в случае отставки, потом бы всех этих умников послушать, которые сейчас Клоппа в шею гонят
+1
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+1
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az za
Ответ Ненавидящий2.0
Диди, один вопрос только повисает в воздухе. Кого вместо Юргена, чтобы стало прям лучше, чем с ним все эти годы?
А нет такого.... Ещё и с учётом скупердяев владельцев..... Только эксперименты а ля Роджерс
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Ненавидящий2.0
Диди, один вопрос только повисает в воздухе. Кого вместо Юргена, чтобы стало прям лучше, чем с ним все эти годы?
+4
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+4
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Ахмед Абдулхаликов
Жаль но надо
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-2
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