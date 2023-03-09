Выглядит фантастически😍

Из промо-ролика становится ясно, что лидеры «красных», сидя у экрана телевизора, по ходу шоу вспоминают свои победы и делятся впечатлениями о них.

Джеррарду и Салаху не удалось вместе выйти на поле в футболках «Ливерпуля» - египтянин пришел в клуб через 2 года после ухода Стиви Джи.

Зато им явно есть что обсудить. «Цени каждый миг, потому что он пролетает и уходит, и это лучшие дни твоей жизни, поверь мне...» - говорит Стиви Салаху в конце второго тизера.

Премьера уже сегодня 9 марта на клубном канале.