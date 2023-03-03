LFC 2020
Блог

Кейта намерен уйти из «Ливерпуля» летом. Его агент уже ведет переговоры с итальянским клубом

Клубы Клубы
Наби Кейта Наби Кейта
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Сыграл в 129 матчах за почти что 5 лет.

Согласно информации от итальянского издания Calcio Mercato, Наби Кейта почти наверняка покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Полузащитник не получил от клуба нового предложения по контракту, и он сам не заинтересован в продолжении своей карьеры на «Энфилде».

Между тем, агент Кейты начал переговоры с миланским «Интером» о возможном переходе в июне, сообщает источник. Итальянский клуб планирует продать Марсело Брозовича, а Кейту рассматривают как идеальную замену, особенно в качестве свободного агента.

После перехода из «Лейпцига» почти все 5 лет в «Ливерпуле» Наби страдал от травм. У  «красных» есть пробелы в полузащите, но Кейта вряд ли сможет исправить ситуацию, тем более летом команда планирует несколько крупных усилений.

В этом сезоне Кейта сыграл всего 13 игр, почти все оставшееся время он провел в лазарете.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dan11
Заработал, подлечился, пора кого то еще осчастливить...)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Алексеев
ахахп ну и заголовок блин)) такое впечатление, что чувак долго взвешивал, что же ему делать без нового контракта и таки решил не оставаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий