Сыграл в 129 матчах за почти что 5 лет.

Согласно информации от итальянского издания Calcio Mercato, Наби Кейта почти наверняка покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Полузащитник не получил от клуба нового предложения по контракту, и он сам не заинтересован в продолжении своей карьеры на «Энфилде».

Между тем, агент Кейты начал переговоры с миланским «Интером» о возможном переходе в июне, сообщает источник. Итальянский клуб планирует продать Марсело Брозовича, а Кейту рассматривают как идеальную замену, особенно в качестве свободного агента.

После перехода из «Лейпцига» почти все 5 лет в «Ливерпуле» Наби страдал от травм. У «красных» есть пробелы в полузащите, но Кейта вряд ли сможет исправить ситуацию, тем более летом команда планирует несколько крупных усилений.

В этом сезоне Кейта сыграл всего 13 игр, почти все оставшееся время он провел в лазарете.