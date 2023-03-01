LFC 2020
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Необычный выбор цвета. Стало известно, как будет выглядеть выездная форма «Ливерпуля» на следующий сезон

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Подобный цвет уже использовался в прошлом.

Инсайдер DaveOCKOP поделился изображением, на котором, как он утверждает, можно увидеть выездную форму «Ливерпуля» на сезон-2023/2024. И она будет зеленого цвета.

Подобный выбор оттенка зеленого цвета одновременно удивителен и нет. В прошлом мерсисайдцы уже использовали похожий зеленый и, скорее всего, решили вернуться к одному из исторических цветов.

Зеленый цвет присутствует как на логотипе клуба, так и на гербе города Ливерпуль.

Как вам выездная форма на следующий сезон? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Сухроб Тошаев
Не скажу что чумавой вид но нормально.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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