🤯 «Милан» предложил €70 млн либо Леау за Кьезу. «Ливерпуль» отказал! 💀

«Ливерпуль» мог заработать 70 миллионов евро в последний день трансферного окна!

По информации Daily Mail, скаузеры получили крупное предложение по трансферу Федерико Кьезы. Футболистом очень интересовался «Милан» и даже сделал крупное предложение.

Вингер мог вернуться в Серию А, где выступал за «Ювентус» и «Фиорентину». Но «Ливерпуль» решил сохранить игрока. Также миланцы предлагали обмен, в рамках которого в АПЛ переедет Рафаэл Леау, но те решили, что им не нужен португальский нападающий.

«Ливерпуль» сконцентрирован на трансфере защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, из-за чего не готов к неожиданным изменениям в основном составе.