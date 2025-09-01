🚨 Гласнер грозился уйти из «Кристал Пэлас», если Гехи перейдет в «Ливерпуль»

Неожиданно и больно сорвался очень нужный трансфер для «Ливерпуля» – Марк Гехи не перейдет к «мерсисайдцам», как минимум, до зимы.

А все дело в главном тренере «Кристал Пэлас» Оливере Гласнере, который заблокировал трансфер своего ключевого защитника на стадии медосмотра.

Источники, близкие к сторонам, сообщают, что тренер пригрозил руководству лондонского клуба отставкой, если Гехи покинет команду.

Вероятно, Гласнер понял, что не получит достойную замену Марку, после чего потребовал завершить переговоры.

Представители «Ливерпуля» покинули Лондон. Сделка может состояться в январе – переговоры возобновятся в октябре.