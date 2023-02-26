LFC 2020
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Инсайды от Фабрицио Романо. «Ливерпуль» готовит «летнюю революцию»

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Грядет обновление полузащиты.

«Ливерпуль» готовит «летнюю революцию», клуб планирует как минимум три или четыре крупных трансфера, утверждает Фабрицио Романо.

В последнем видео на своем канале на YouTube, главный эксперт по трансферам подтвердил популярные слухи о том, что основное внимание будет уделено полузащите и по крайней мере три действующих игрока уйдут.

Романо напомнил о нынешнем состоянии контрактов игроков. Алекс Окслейд-Чемберлен может уйти летом в качестве свободного агента, соглашение об аренде с Артуром Мело не будет продлено. Переговоров с Наби Кейта также не ведется, а будущее Джеймса Милнера будет определено в последние месяцы этого сезона.

Джуд Беллингем остается главной целью «Ливерпуля», но они также рассматривают другие варианты, включая Матеуша Нуньеша из «Вулверхемптона» и Мэйсона Маунта из «Челси».

Ко всему прочему, ранее медиа заявляли, что в сферу интересов мерсисайдцев также входит поиск нового центрального защитника, так как Жоэль Матип может уйти.

5 комментариев

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Baky jorayev
Ответ dnssda
Матип гомес кейта фабиньо окслейд как минимум
И милнера пожалуйста
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dnssda
Матип гомес кейта фабиньо окслейд как минимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Ответ Алексей Алексеев
Есть люди, которые до сих пор в это верят?? Оо
Нужно верить ну а как иначе сколько ещо FSG будет издеваца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Алексеев
Ответ Александр Высочкин
Белленгем, Нунеш, Барелла, Маунт, Гвардиол, Гравенберх трансферы огонь если FSG денг не зажмут
Есть люди, которые до сих пор в это верят?? Оо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Высочкин
Белленгем, Нунеш, Барелла, Маунт, Гвардиол, Гравенберх трансферы огонь если FSG денг не зажмут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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