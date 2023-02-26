Грядет обновление полузащиты.

«Ливерпуль» готовит «летнюю революцию», клуб планирует как минимум три или четыре крупных трансфера, утверждает Фабрицио Романо.

В последнем видео на своем канале на YouTube, главный эксперт по трансферам подтвердил популярные слухи о том, что основное внимание будет уделено полузащите и по крайней мере три действующих игрока уйдут.

Романо напомнил о нынешнем состоянии контрактов игроков. Алекс Окслейд-Чемберлен может уйти летом в качестве свободного агента, соглашение об аренде с Артуром Мело не будет продлено. Переговоров с Наби Кейта также не ведется, а будущее Джеймса Милнера будет определено в последние месяцы этого сезона.

Джуд Беллингем остается главной целью «Ливерпуля», но они также рассматривают другие варианты, включая Матеуша Нуньеша из «Вулверхемптона» и Мэйсона Маунта из «Челси».

Ко всему прочему, ранее медиа заявляли, что в сферу интересов мерсисайдцев также входит поиск нового центрального защитника, так как Жоэль Матип может уйти.