У «Ливерпуля» есть шанс сократить отставание от лидеров чемпионата Англии: если сегодня вечером команда Юргена Клоппа обыграет «Кристал Пэлас», то всего на 3 очка будет отставать от «Ньюкасла», занимающего пятую строчку в АПЛ.

Вот несколько статистических данных, внушающих оптимизм перед матчем «красных»:

1.Рекорд Хендерсона. Ни один игрок «Ливерпуля» не провел больше матчей против «Кристал Пэлас», чем Джордан (15).

2. Стабильность Салаха. Мо Салах может продолжить серию из больше, чем 20 голов за «Ливерпуль» в шести сезонах подряд, если забьет «Кристал Пэлас».

3. Крупнейшая победа на выезде. 2020 году команда Клоппа обыграла «Кристал Пэлас» со счетом 0:7.

4. Круглая дата на выезде. «Ливерпуль» сегодня может одержать 250-ую победу на выезде в АПЛ.

5. Последовательные выездные победы против одного соперника. «Красные» могут увеличить число выездных побед над одним соперником до восьми, обыграв «Пэлас». Единственная команда, которую «Ливерпуль» побеждал больше раз на выезде — это «Норвич» (8).

6. Салах в выездных матчах. Египтянин может стать лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ на выезде, если забьет сегодня. Сейчас он делит пальму первенства с Майклом Оуэном – у обоих по 55 голов.

7. Рекорд Салаха в АПЛ. Сейчас у Мохамеда 126 голов, а значит он всего на 2 мяча отстает от Робби Фаулера – лучшего бомбардира клуба в домашнем чемпионате. Салах может побить его рекорд, оформив дубль.