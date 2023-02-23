LFC 2020
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«У каждой команды есть свой срок». Рио Фердинанд советует Юргену Клоппу пойти по пути сэра Алекса

Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Юрген Клопп Юрген Клопп
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Бывший игрок «МЮ» Рио Фердинан сравнил команды сэра Алекса Фергюсона и Юргена Клоппа.

Рио считает, что для Клоппа настал момент перестроить стартовый состав, как это сделал сэр Алекс в 90-х, продав таких звезд, как Пол Инс, Марк Хьюз и Андрей Канчельскис, чтобы дать дорогу молодым. Позже сэр Алекс еще ни раз прибегал к этому методу, и он приносил ему успех.

«Я думаю, что у «Ливерпуля» сейчас переходный период, Клопп должен отпустить старых игроков, проявить чутье при наборе новых и с ними строить команду».

«У каждой команды есть свой срок: у «МЮ» было четыре состава при сэре Алексе, Юргену Клоппу нужно пойти по этому пути».

«Прошедший матч «Ливерпуль» проиграл не потому, что противостоял сильнейшему «Реалу», а потому, что допустил элементарные ошибки».

2 комментария

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Вася Столяр
Для Юргена какой план не выбери, есть риски, причём значительные. Ему не позавидуешь
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cruyff_14
В теперешней ситуации сложно представить подобное, учитывая уровень команд в АПЛ.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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