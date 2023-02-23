Бывший игрок «МЮ» Рио Фердинан сравнил команды сэра Алекса Фергюсона и Юргена Клоппа.

Рио считает, что для Клоппа настал момент перестроить стартовый состав, как это сделал сэр Алекс в 90-х, продав таких звезд, как Пол Инс, Марк Хьюз и Андрей Канчельскис, чтобы дать дорогу молодым. Позже сэр Алекс еще ни раз прибегал к этому методу, и он приносил ему успех.

«Я думаю, что у «Ливерпуля» сейчас переходный период, Клопп должен отпустить старых игроков, проявить чутье при наборе новых и с ними строить команду».

«У каждой команды есть свой срок: у «МЮ» было четыре состава при сэре Алексе, Юргену Клоппу нужно пойти по этому пути».

«Прошедший матч «Ливерпуль» проиграл не потому, что противостоял сильнейшему «Реалу», а потому, что допустил элементарные ошибки».