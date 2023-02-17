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Джон Оби Микел рассказал, что Салах покидал «Челси» в слезах, и никто в клубе не ожидал его успеха

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Джон Оби Микел Джон Оби Микел
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Бывший игрок «Челси» Микел Джон Оби признался, что Мохамед Салах практически пережил эмоциональное потрясение, покидая «Челси» в феврале 2015 года.

В интервью для Dubai Eye FM Микел сказал: «Я думаю, что у Салаха был плохой матч, после чего Моуринью набросился на него, ему сильно досталось».

Микел также признался, что никто в «Челси» не ожидал, что Салах добьется такого успеха.

«Никто не ожидал, что он сможет забраться на вершину. Он был в слезах, когда Моуринью не дал ему вернуться на поле во втором тайме. Можно было заменить его, просто сказав: «Ты играешь плохо, ты уходишь, садись и сиди, ты не вернешься на поле».  Но Моуринью набросился на него и разорвал».

Салах сумел «сделать из лимонов лимонад», когда сначала заиграл в Италии, выступая за «Фиориентину» на правах аренды, потом перешел в «Рому», а летом 2017 года оказался в «Ливерпуле» за 42 млн евро. Все остальное уже история.

1 комментарий

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