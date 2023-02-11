Это точно верное решение? Клопп лично заблокировал трансфер одного из игроков «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно

Теперь он может уйти бесплатно.

Немецкое издание Bild сообщает, что Юрген Клопп заблокировал трансфер одного из нынешних игроков клуба в январе.

В зимнее трансферное окно «Ливерпуль» был не слишком активен. Мерсисайдцы решили не подписывать ни полузащитника, ни защитника, несмотря на травмы. Единственным игроком, приехавшим на «Энфилд», стал Коди Гакпо из «ПСВ».

Клуб мог бы пополнить свою казну, отпустив несколько игроков. По одному из футболистов «Ливерпуль» получил конкретное предложение, но Клопп лично отказался от этого варианта.

По информации от Bild, «РБ Лейпциг» пытался подписать Наби Кейту в конце январского окна. Однако Клопп заблокировал возвращение игрока в свой бывший клуб.

Это решение выглядит достаточно рискованным, поскольку срок действия контракта гвинейского игрока истекает этим летом. В настоящее время он может заключить предварительное соглашение с любым европейским клубом, так как сейчас идут последние шесть месяцев его контракта.

Bild утверждает, что «Лейпциг» летом вернется с новым предложением по полузащитнику. Таким образом, «Ливерпуль» рискует потерять полузащитника бесплатно.

Кейта почти не выходит на поле, восстановление от травм занимает почти все его время.

«Красные» заплатили за полузащитника 52,75 миллиона фунтов стерлингов в 2016 году, приведя его из «Лейпцига».

Клопп явно видит в игроке больше потенциала, чем болельщики, которым не совсем понятно его увлечение Кейтой.