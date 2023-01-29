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Стив Никол назвал идеального тренера, который может сменить Клоппа. Он уже работает в АПЛ

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Точно ли оно надо мерсисайдцам?

В беседе с ESPN бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол назвал тренера, который может заменить Клоппа:

«Нет другого Юргена Клоппа. Но я скажу вам, что вы можете сделать, потому что вы большой клуб и имеете на это право. Идите и заберите Роберто Де Дзерби из «Брайтона».

Я предпочту Де Дзерби Томасу Тухелю или Маурисио Почеттино, потому что он играет в захватывающий атакующий футбол. Мне нравился Брендан Роджерс. Мне не нравилось многое, не касающееся выступлений на поле, но то, как он играл, мне нравилось. И я восхищен тем, как Де Дзерби управляет «Брайтоном». Тот факт, что он стал лучше, чем с Поттером, просто невероятен».

Как бы то ни было, нет никаких оснований предполагать, что Клопп покинет «Ливерпуль» в ближайшее время, несмотря на неудачный сезон 2022/23. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Что касается Де Дзерби, то итальянский тренер сумел вывести «Брайтон» на новый уровень после того, как сменил Поттера, дважды обыграв «Ливерпуль» за несколько недель.

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