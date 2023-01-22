«Ливерпуль» отозвал из аренды молодого защитника. Поможет команде во второй половине сезона?

Травмы основного состава дают о себе знать.

«Ливерпуль» отозвал Риса Уильямса из аренды в «Блэкпуле», об этом сообщил официальный сайт клуба.

В первой половине сезона в Чемпионшипе 21-летний защитник сыграл 17 раз за «Блэкпул», однако в последние недели он изо всех сил пытался подняться в иерархии команды. Он получил место в стартовом составе лишь 1 раз в последних 5 играх.

Ко всему прочему, «Блэкпул» в турнирной таблице занимает второе место с конца и вполне может вылететь в этом сезоне.

Юрген Клопп, возможно, приложил руку к решению отозвать юношу. Главный тренер уже 19 раз позволял ему выступать за взрослую команду «Ливерпуля». Наверняка Уильямс сможет сыграть за «Ливерпуль» во второй половине сезона, но нельзя исключать вариант, что его отправят в аренду куда-нибудь еще.

Уильямс провел часть прошлого сезона в аренде в «Суонси».