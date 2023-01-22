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«Ливерпуль» отозвал из аренды молодого защитника. Поможет команде во второй половине сезона?

Ливерпуль Ливерпуль
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Травмы основного состава дают о себе знать.

«Ливерпуль» отозвал Риса Уильямса из аренды в «Блэкпуле», об этом сообщил официальный сайт клуба.

В первой половине сезона в Чемпионшипе 21-летний защитник сыграл 17 раз за «Блэкпул», однако в последние недели он изо всех сил пытался подняться в иерархии команды. Он получил место в стартовом составе лишь 1 раз в последних 5 играх.

Ко всему прочему, «Блэкпул» в турнирной таблице занимает второе место с конца и вполне может вылететь в этом сезоне.

Юрген Клопп, возможно, приложил руку к решению отозвать юношу. Главный тренер уже 19 раз позволял ему выступать за взрослую команду «Ливерпуля». Наверняка Уильямс сможет сыграть за «Ливерпуль» во второй половине сезона, но нельзя исключать вариант, что его отправят в аренду куда-нибудь еще. 

Уильямс провел часть прошлого сезона в аренде в «Суонси».

9 комментариев

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Тимур Жалолдинов
Ответ Андрей БелаРУС
Видимо дела у Ливерпуля просто ужасны, коль идут на такие решения ....
Этот парень с Филлипсом спасли сезон 20/21!!
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Егор Павлов
Успокойтесь, забирают потому что Филлипс уходит.
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Oskar Oskar
Даешь связку Филлипс-Уильямс?
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rimad format
есть другой Уильямс пусть играет а Рис пусть доигрывает
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Патология Юмора
Чувак абсолютно мертвый. В свои неполные 20 медленный и неповоротливый.
+4
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Vadiay
Вот уж усиление так усиление. Не нужны никакие Беллингемы, Кайседо, Амрабаты и иже с ними. Расступись народ, Рис Уильямс идёт.
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Yri Yrov
Ответ Андрей БелаРУС
Видимо дела у Ливерпуля просто ужасны, коль идут на такие решения ....
Ужаснее не бывает, Клопп никого не купил полагаясь на свою работу , а тут травмы Диаза Жоты, Ван Дейка. Практически каждый из них основа
+1
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Ненавидящий2.0
Можно Мортона отозвать, неплохо смотрелся, может как и Байчетич картины не испортит
0
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Андрей БелаРУС
Видимо дела у Ливерпуля просто ужасны, коль идут на такие решения ....
+2
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+2
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