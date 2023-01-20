Ватцке трогательно вспомнил об уходе Клоппа из «Боруссии». Юрген покинул пост после своего худшего сезона у руля Дортмунда

Юрген Клопп давно стал легендой «Ливерпуля». Немец привел «красных» к победе в АПЛ и Лиге чемпионов. И хоть сейчас клуб проводит худший сезон под руководством Юргена, болельщики не перестают верить в тренера.

В дортмундской «Боруссии» Клоппа тоже вспоминают с теплом. Немец помог «шмелям» оформить первый в истории клуба «золотой дубль» и вывел «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, в котором Дортмунд уступил «Баварии».

Сезон 2014/15 стал худшим в карьере Клоппа на посту тренера «шмелей» – «Боруссия» заняла седьмое место в Бундеслиге. Тогда немец решил покинуть клуб и перебраться в «Ливерпуль».

Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в своей книге рассказал, что принял отставку Клоппа со слезами на глазах:

«Юрген сказал: «Вы тоже понимаете, что мне лучше уйти сейчас». Мы больше не пытались переубедить его. Но, возможно, это было ошибкой. Может, было бы лучше поменять всю команду, а не тренера. Потому что я понимал, что мы никогда не вернем в клуб такого тренера. Когда я прощался с ним, на моих глазах навернулись настоящие слезы. Таких отношений, как у меня с Юргеном за семь лет в «Боруссии», у меня не было никогда раньше. И таких отношений, вероятно, никогда больше не будет. Это немного похоже на то, когда дети покидают родной дом. Ты знаешь, что это когда-нибудь произойдет, но все равно по ним скучаешь».

Болельщики «Ливерпуля» наверняка понимают, какие чувства окутали Дортмунд, когда «Боруссия» прощалась с Клоппом.

Юрген добавил в историю «красных» несколько удивительных страниц. Но сейчас в клубе начался очевидный спад. После 18 матчей «Ливерпуль» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 28 очков.

Зная историю Клоппа и «Боруссии», кажется, что решение об уходе из «Ливерпуля» будет принимать сам Юрген. Контракт немца рассчитан до 2026 года.

Как считаете, сможет ли Клопп стабилизировать ситуацию и вернуть «Ливерпуль» на вершину английского футбола? Или Юргену пора покинуть клуб? Делитесь своим мнением в комментариях!