«К Джеррарду действительно обратились». Фабрицио Романо подтвердил интерес сборной Польши к легенде «Ливерпуля»

Недавно в польских СМИ появилась информация о том, что Стивену Джеррарду предложили работу тренера национальной сборной.

Теперь главный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает, что эта новость не беспочвенна.

«Сборная Польши действительно обратилась к Стивену Джеррарду», — написал Романо в своей колонке для CaughtOffside.

«На данный момент никаких продвижений в переговорах нет, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока ни один клуб не выходил на связь с Джеррардом».

Стивен Джеррард был уволен из «Астон Виллы» в октябре и сейчас в поиске работы.

Легенда «Ливерпуля» в какой-то момент считался фаворитом на замену Юргену Клоппу на посту тренера «красных». Такая перспектива выглядит сейчас неактуальной, поскольку Стивен не смог произвести впечатление в Премьер-лиге.