В «Ливерпуле» Кейта пропустил почти два сезона из-за травм. А ведь Наби хотят предложить новый контракт

Наби Кейта в 2018 году перешел из «Лейпцига» в «Ливерпуль» и с тех пор гвинейца мучают травмы.

По данным Transfermarkt, Кейта пропустил 86 матчей «Ливерпуля» и суммарно отсутствовал 465 дней. Это эквивалентно пропуску практически двух полных сезонов.

В свои 27 лет Наби все еще может выступать на высоком уровне, но травмы мешают полузащитнику раскрыть весь свой потенциал.

Грэм Бейли из Team Talk сообщил, что «Ливерпуль» рассматривает возможность продления контракта с Кейта. При этом, по информации других источников, «красные» могут включить гвинейца в сделку по подписанию Беллингема.

Как считаете, стоит ли «Ливерпулю» оставить Кейта в команде, учитывая его высокую травматичность? Делитесь мнением в комментариях.