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«Все предельно ясно». Фабрицио Романо рассказал, как «Ливерпуль» относится к игре Нуньеса

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Летом «Ливерпуль» подписал талантливого и перспективного Дарвина Нуньеса.

Путь уругвайца в новой команде начался тяжело. Дарвина часто критикуют за разбазаривание моментов в штрафной соперников. 

Darwin Nunez Paling Banyak Buang Peluang Emas

Фабрицио Романо в своей колонке для CaughtOffside рассказал, изменилось ли отношение клуба к Нуньесу:

«Старт в «Ливерпуле» не был для Дарвина Нуньеса легким. Но все сведения, которые я получаю как от клуба, так и от игрока предельно ясны: все убеждены, что это всего лишь вопрос времени. Нуньес счастлив в «Ливерпуле», Клопп поддерживает его. Никто не сомневается, что игрок еще покажет себя. Думаю, клуб продолжит защищать Нуньеса».

Дарвин забил девять голов и отдал три ассиста в 22-х матчах за «красных». Но, стоит признать, уругваец действительно упускает слишком много прекрасных возможностей забить.

А вы верите в Дарвина?  

3 комментария

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Олег Мухин
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Ответ kotopandych
Зря. Такое не лечится
Да хорош, все получится
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kotopandych
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Зря. Такое не лечится
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Владимир Долгополов
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Определенно,он еще свое возьмет.
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