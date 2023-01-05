«Все предельно ясно». Фабрицио Романо рассказал, как «Ливерпуль» относится к игре Нуньеса
Летом «Ливерпуль» подписал талантливого и перспективного Дарвина Нуньеса.
Путь уругвайца в новой команде начался тяжело. Дарвина часто критикуют за разбазаривание моментов в штрафной соперников.
Фабрицио Романо в своей колонке для CaughtOffside рассказал, изменилось ли отношение клуба к Нуньесу:
«Старт в «Ливерпуле» не был для Дарвина Нуньеса легким. Но все сведения, которые я получаю как от клуба, так и от игрока предельно ясны: все убеждены, что это всего лишь вопрос времени. Нуньес счастлив в «Ливерпуле», Клопп поддерживает его. Никто не сомневается, что игрок еще покажет себя. Думаю, клуб продолжит защищать Нуньеса».
Дарвин забил девять голов и отдал три ассиста в 22-х матчах за «красных». Но, стоит признать, уругваец действительно упускает слишком много прекрасных возможностей забить.
А вы верите в Дарвина?
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