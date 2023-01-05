«Все предельно ясно». Фабрицио Романо рассказал, как «Ливерпуль» относится к игре Нуньеса

Летом «Ливерпуль» подписал талантливого и перспективного Дарвина Нуньеса.

Путь уругвайца в новой команде начался тяжело. Дарвина часто критикуют за разбазаривание моментов в штрафной соперников.

Фабрицио Романо в своей колонке для CaughtOffside рассказал, изменилось ли отношение клуба к Нуньесу:

«Старт в «Ливерпуле» не был для Дарвина Нуньеса легким. Но все сведения, которые я получаю как от клуба, так и от игрока предельно ясны: все убеждены, что это всего лишь вопрос времени. Нуньес счастлив в «Ливерпуле», Клопп поддерживает его. Никто не сомневается, что игрок еще покажет себя. Думаю, клуб продолжит защищать Нуньеса».

Дарвин забил девять голов и отдал три ассиста в 22-х матчах за «красных». Но, стоит признать, уругваец действительно упускает слишком много прекрасных возможностей забить.

А вы верите в Дарвина?