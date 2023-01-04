«У Дарвина другая роль». Игрок «Ливерпуля» сравнил Мане и Нуньеса после поражения «красных» от «Брентфорда»

«Ливерпуль» начал год с болезненного поражения.

«Красные» на выезде уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. В той встрече Конате забил собственному голкиперу, а вот Окслейд-Чемберлен сумел поразить ворота соперника.

После матча Алекс сказал пару слов об атаке команды Клоппа: «Я наблюдал за тем, как Садьо и Мо играют на этой позиции в течение многих лет, они были исключительно хороши в том, чтобы забивать голы для команды. Очевидно, у Дарвина роль немного другая. Он играет в середине, представляет собой некую угрозу сзади. Когда Бобби играет эту роль, он опускается немного глубже. Теперь я вроде как занял эту позицию. Думаю, в последних играх мне не хватало именно этой реальной возможности забивать. Так что было приятно получить этот шанс и воспользоваться им. Но жаль, что мой гол ничего не значил. Все же я чувствую разочарование после матча».

Летом Мане перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». В этом сезоне «красные» показывают неутешительные результаты, многие связывают такую игру команды Клоппа именно с потерей Садьо.

В Германии сенегалец забил 11 голов в 23 матчах за мюнхенцев. Дарвин Нуньес, который летом присоединился к «Ливерпулю», за 22 встречи забил 9 мячей, но фанаты критикуют уругвайца за слишком большое количество упущенных моментов.

Совсем недавно «красные» подписали Гакпо. Возможно, Коди сумеет изменить атаку «Ливерпуля»?