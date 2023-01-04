LFC 2020
Блог

«У Дарвина другая роль». Игрок «Ливерпуля» сравнил Мане и Нуньеса после поражения «красных» от «Брентфорда»

Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Садьо Мане Садьо Мане
Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
Футбол Футбол

«Ливерпуль» начал год с болезненного поражения. 

«Красные» на выезде уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. В той встрече Конате забил собственному голкиперу, а вот Окслейд-Чемберлен сумел поразить ворота соперника.    

Alex Oxlade-Chamberlain admits Liverpool well below-par in Brentford defeat

После матча Алекс сказал пару слов об атаке команды Клоппа: «Я наблюдал за тем, как Садьо и Мо играют на этой позиции в течение многих лет, они были исключительно хороши в том, чтобы забивать голы для команды. Очевидно, у Дарвина роль немного другая. Он играет в середине, представляет собой некую угрозу сзади. Когда Бобби играет эту роль, он опускается немного глубже. Теперь я вроде как занял эту позицию. Думаю, в последних играх мне не хватало именно этой реальной возможности забивать. Так что было приятно получить этот шанс и воспользоваться им. Но жаль, что мой гол ничего не значил. Все же я чувствую разочарование после матча».

Летом Мане перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». В этом сезоне «красные» показывают неутешительные результаты, многие связывают такую игру команды Клоппа именно с потерей Садьо. 

В Германии сенегалец забил 11 голов в 23 матчах за мюнхенцев. Дарвин Нуньес, который летом присоединился к «Ливерпулю», за 22 встречи забил 9 мячей, но фанаты критикуют уругвайца за слишком большое количество упущенных моментов.

Совсем недавно «красные» подписали Гакпо. Возможно, Коди сумеет изменить атаку «Ливерпуля»? 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
No Name
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все нормализуется у Дарвина ещё !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cap!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И Манэ и Салах еще не такие моменты пороли.
На деле же Нуньес лучше Манэ. Довольно быстро адаптируется. А забивать начнет еще.
Критикуют его либо фанаты МЮ либо "фанаты" которые только нарезки с матчей смотрят а не игры целиком.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий