«У Дарвина другая роль». Игрок «Ливерпуля» сравнил Мане и Нуньеса после поражения «красных» от «Брентфорда»
«Ливерпуль» начал год с болезненного поражения.
«Красные» на выезде уступили «Брентфорду» со счетом 1:3. В той встрече Конате забил собственному голкиперу, а вот Окслейд-Чемберлен сумел поразить ворота соперника.
После матча Алекс сказал пару слов об атаке команды Клоппа: «Я наблюдал за тем, как Садьо и Мо играют на этой позиции в течение многих лет, они были исключительно хороши в том, чтобы забивать голы для команды. Очевидно, у Дарвина роль немного другая. Он играет в середине, представляет собой некую угрозу сзади. Когда Бобби играет эту роль, он опускается немного глубже. Теперь я вроде как занял эту позицию. Думаю, в последних играх мне не хватало именно этой реальной возможности забивать. Так что было приятно получить этот шанс и воспользоваться им. Но жаль, что мой гол ничего не значил. Все же я чувствую разочарование после матча».
Летом Мане перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». В этом сезоне «красные» показывают неутешительные результаты, многие связывают такую игру команды Клоппа именно с потерей Садьо.
В Германии сенегалец забил 11 голов в 23 матчах за мюнхенцев. Дарвин Нуньес, который летом присоединился к «Ливерпулю», за 22 встречи забил 9 мячей, но фанаты критикуют уругвайца за слишком большое количество упущенных моментов.
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На деле же Нуньес лучше Манэ. Довольно быстро адаптируется. А забивать начнет еще.
Критикуют его либо фанаты МЮ либо "фанаты" которые только нарезки с матчей смотрят а не игры целиком.