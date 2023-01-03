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«Ливерпуль» нашел альтернативу Беллингему. Это полузащитник «Вулверхэмптона»

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Футбол Футбол

19-летний Джуд Беллингем тревожит умы спортивных директоров многих грандов.

Интерес к молодому полузащитнику дортмундской «Боруссии» растет с каждым днем, а борьба за его трансфер становится все ожесточеннее. Фаворитами в гонке за Джудом стали «Ливерпуль» и «Реал», но, по информации издания As, пока в схвате лидирует «Мадрид». 

«Красным» приходится подыскивать альтернативный трансфер. Такой вариант нашелся в «Вулверхэмптоне».

Многочисленные источник, среди которых издания The Telegraph и The Athletic, сообщают, что «Ливерпуль» обратил внимание на полузащитника «волков» Матеуша Нунеша. Игрок летом перешел из «Спортинга» в «Вулверхэмптон».

Беллингем все еще остается приоритетной трансферной целью «красных», но если сделка не осуществится, команда Клоппа попытается подписать Нунеша.

Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро. В составе «волков» Матеуш провел 16 матчей, в которых отметился одним ассистом.

Как считаете, станет ли Нунеш достойной заменой Беллингему?   

5 комментариев

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Ненавидящий2.0
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Как же я ненавижу период трансферных окон и слухов. Все эти новости ради новости
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Максуд Холатов
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Ливерпуль такая команда жадная
Они не будут покупать беленгенаи Энцо Фернандес
Покупают кого-то не больше 70млн
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Sidesue
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Сейчас его подписывать нет смысла - он уже заигран за два клуба и за третий не сможет проводить официальные матчи. Как альтернатива Беллингему это просто смешно. При этом летом на TIA было, что его рассматривали для покупки, но отказались чтобы придержать деньги для Джуда.
+1
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newhood@icloud.com
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И трофеи у них будут … альтернативные …(
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Иван Живулин
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Очень рискованный трансфер
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