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Кейта в старте? Новости команд и возможные составы на матч «Брентфорд» – «Ливерпуль»

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Уже 2 января «Ливерпуль» проведет свой первый матч в 2023 году. «Красные» отправятся в гости к «Брентфорду». 

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Ливерпуля» и «Брентфорда» на предстоящую встречу.

«Брентфорд»

Иван Тони, скорее всего, пропустит эту игру из-за травмы, полученной в последнем матче команды в 2022 году. «Брентфорд» также встретит «Ливерпуль» без Кристоффера Айера, Аарона Хики и Шендона Баптисты.

«Ливерпуль»

Фанаты предвкушают возможный дебют Коди Гакпо в футболке «красных», но голландец появится на скамейке запасных команды Клоппа только в том случае, если Премьер-лига успеет его зарегистрировать.

У «Ливерпуля» довольно много травмированных. Эллиотт и Робертсон получили повреждения в последней игре прошлого года. Артур, Луис Диас, Диогу Жота, Фабиньо и Джеймс Милнер тоже травмированы и их участие в матче также находится под вопросом.

Возможные составы

Какой прогноз даете на эту встречу? 

1 комментарий

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Vidukaz
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Вместо Кейта лучше выпустить Байчетича
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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