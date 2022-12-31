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«У этого парня есть все». Игрок АПЛ восхищается Ван Дейком

Ливерпуль Ливерпуль
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Микаил Антонио Микаил Антонио
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Нападающий «Вест Хэма» Микаил Антонио воздал должное центральному защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

В интервью для Sky Sports Антонио признался, что Ван Дейк – самый сильный противник из всех, кому ему доводилось противостоять.

«Вирджил ван Дейк – у этого парня есть все: он быстрый, сильный, он отлично видит игру. Я ни одного плохого слова не могу сказать о нем – он очень хорош».

Игрок сборной Нидерландов, безусловно, зарекомендовал себя как один из лучших защитников после перехода в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году за 75 млн фунтов. Он провел 204 матча за «красных», помог им выиграть АПЛ и Лигу чемпионов.

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